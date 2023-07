Catanzaro, firmata l’ordinanza che limita l’uso dell’acqua potabile nel periodo estivo

Il sindaco Nicola Fiorita ha firmato l’ordinanza di limitazione dell’utilizzo di acqua potabile sul territorio comunale che sarà valida da oggi, lunedì 17 luglio 2023, fino al 10 settembre prossimo, salvo ulteriori provvedimenti. Fino a quella data, i prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti solo per normali usi alimentari, domestici e sanitari, o per attività che richiedono l’uso d’acqua potabile come i servizi pubblici di igiene e decoro urbano, manutenzione del verde pubblico e orti urbani.

L’ordinanza prevede una serie di divieti, tra cui: l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati per la fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 20:00; il lavaggio di aree cortilizie e piazzali private nella fascia oraria tra le ore 06,00 e le ore 20,00; il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti autorizzati.