Novità nel mondo del Volontariato a Reggio Calabria

Il 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia e sotto la sua protezione ha preso vita presso la sala biblioteca dell’Istituto “San Vincenzo de’ Paoli” in Via Arcovito n. 1 R.C., il Comitato di Istituto “San Vincenzo de’ Paoli” dell’A.Ge.S.C. di Reggio Calabria.

In particolare alle 14,30 si è riunita l’assemblea dei soci volontari alla presenza della Reverend.ma Madre Superiora Suor Angela Perillo, del Coordinatore Didattico Suor Rosaria Gerundo, del membro del Comitato Nazionale sig.ra Filomena Pirrello e della Presidente Provinciale e del Comitato di Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria sig.ra Stefania Misiani.

L’obiettivo dell’A.Ge.S.C., sin dalla sua nascita, è stato quello di sostenere i genitori e le famiglie nel loro compito educativo, per esser motori propulsori dell’alleanza scuola famiglia, sempre per il bene dei propri figli.

I soci che hanno aderito infatti sono genitori che da quando sono entrati a far parte della grande famiglia del “San Vincenzo” hanno sempre operato e collaborato con spirito di servizio per il bene dei ragazzi e l’efficienza dell’Istituto.

In questa scia hanno accolto con gioia la possibilità di prestare il loro servizio in una grande Associazione Nazionale, promotrice dei valori cattolici e che ha la forza di farsi sentire per il bene della scuola cattolica.

Il comitato è così composto: Presidente Sig.ra Letizia Messineo; Vice Presidente Sig.ra Emanuela Pelle; Segretario Sig.ra Giovanna Montesano; Tesoriere Sig.ra Luisa Cuzzola, delegati Sig.ra Laura Calarco e sig.ra Emanuela Labate.