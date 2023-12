Reggio, Hospice “Via delle Stelle” e I.C. “Vitrioli-Principe di Piemonte” siglano intesa per la sensibilizzazione delle cure palliative tra gli studenti

Mercoledì 20 Dicembre 2023, alle ore 9:30, c/o il salone polifunzionale dell’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria, la Fondazione Via delle stelle, amministrata dal Presidente Vincenzo Nociti, e l’I.C. “Vitrioli-Principe di Piemonte”, diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Morabito, sottoscriveranno un protocollo d’intesa per formalizzare una collaborazione culturale già avviata tra le due Istituzioni, con finalità di informazione e sensibilizzazione delle cure palliative tra gli studenti.

Grazie all’accordo che verrà sottoscritto, verrà garantito agli studenti frequentanti il prestigioso istituto scolastico reggino il già noto progetto dal titolo “Lo SpazioCultura … la Cultura che cura a Scuola. Il tempo del prendersi cura“, coordinato dal Dirigente Psicologo dell’Hospice reggino, Francesca Arvino.

La sottoscrizione avverrà in presenza di una rappresentanza degli Operatori dell’Equipe multidisciplinare dell’Hospice VdS e degli alunni della Scuola Media che saranno impegnati in una visita conoscitiva dei locali della struttura, nel pieno rispetto delle problematiche inerenti la sofferenza degli Ospiti, accompagnati dai Volontari impegnati nel servizio di volontariato in cure palliative, coordinato da Nicola Saggese, e dai musicisti dello SpazioCultura, M. Cristina Caridi, Alessia Genua e Giuseppe Gambardelli.

Durante la visita gli studenti incontreranno il Personale dell’Equipe della struttura sanitaria per “guardare più da vicino” l’universo delle cure palliative, proseguendo così la riflessione intrapresa in un precedente incontro sul valore della vita in ogni sua forma. Altresì, saranno i protagonisti attivi della mattinata cimentandosi nell’esibizione di brani musicali e nel reading di pensieri dedicati alla tematica, sotto la guida della Prof.ssa Giovanna Crucitti e degli altri docenti di Strumento e di Musica.

L’accordo che sarà sottoscritto avrà come finalità ultima quella di contribuire a far sì che gli studenti diventino cittadini sempre più consapevoli e persone umanamente più sensibili.

Le scuole interessate al progetto potranno contattare la sede dell’Hospice VdS, al numero 0965/683611 e chiedere della Psicologa, Francesca Arvino, Responsabile dello “SpazioCultura…. la Cultura che cura”.