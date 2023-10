Ludopatia, a Castrovillari il convegno sulla prevenzione dedicato ai giovanissimi

Per comprendere meglio il ruolo che la società civile può svolgere, in sinergia con più attori, attraverso attività educative, nella prevenzione al gioco d’azzardo e patologico che viaggia ed irretisce su internet.

Con questa preoccupazione la Fondazione Antiusura “San Matteo Apostolo” in collaborazione con la Diocesi di Cassano allo Jonio e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Garibaldi-Alfano-Da Vinci’ di Castrovillari ha organizzato, grazie al patrocinio del Comune e della BCC Mediocrati, il convegno ‘La vita non è un gioco- Nuove dipendenze in un mondo interconnesso’ in programma venerdì 13 ottobre a partire dalle ore 10 nel nuovo teatro ‘Vittoria’ del capoluogo del Pollino.

Il particolare evento sarà concluso dal Vice Presidente della CEI – Vescovo della Diocesi di Cassano, monsignor Francesco Savino, mentre il saluto agli intervenuti verrà portato dal Sindaco, Domenico Lo Polito.

Interverranno Elisabetta Cataldi – Dirigente scolastico del “Garibaldi-Alfano-Da Vinci” di Castrovillari; Denise Amerini – referente nazionale per i comitati regionali del movimento “Mettiamoci in Gioco”, Domenico Cortese – Psichiatra e Responsabile SERD di Castrovillari e Massimo Lento – Presidente Tribunale di Castrovillari. Modererà Roberto Barletta, presidente della Fondazione Antiusura “San Matteo” che introdurrà la manifestazione dandone le ragioni.

”L’idea – dice Roberto Barletta in una dichiarazione resa alla stampa per spiegare cosa ha spinto e portato a realizzare l’appuntamento a più voci – di organizzare il convegno sulle nuove dipendenze, con particolare riferimento al gioco d’azzardo, nasce dai dati, che, come Fondazione Antiusura, abbiamo intercettato in quest’ultimo periodo e dai quali emerge, in maniera determinante, come il sovra indebitamento delle famiglie è sempre più dovuto alla presenza di componenti familiari dediti in maniera patologica al ‘gioco d’azzardo’.