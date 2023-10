“Sara Safe Factor: in strada e in pista vincono le regole”: a Corigliano-Rossano l’evento nazionale con il pilota Andrea Montermini

Martedì 17 Ottobre 2023 farà tappa nella città di Corigliano-Rossano l’importante evento nazionale di educazione alla sicurezza stradale, “Sara Safe Factor: in strada e in pista vincono le regole”: l’appuntamento, che rientra nel progetto itinerante sulla sicurezza stradale rivolto alle centinaia di studenti dell’Istituto, è stato ideato da Sara Assicurazioni e da Automobile Club d’Italia, con la promozione di ACI Sport, mentre la speciale occasione calabrese è promossa dall’Automobile Club Cosenza, con la fattiva partecipazione della Dirigenza scolastica del locale Istituto Tecnico “E. Majorana”.

L’attesissimo incontro, che si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso l’aula magna dell’Istituto dello jonio cosentino, sarà condotto dal referente di ACI Sport, Rosario Giordano, non prima degli interventi di saluto di: Flavio Stasi, Sindaco di Corigliano-Rossano; Saverio Madera, Dirigente scolastico dell’Istituto Majorana di Rossano; Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza; Ernesto Ferraro, Presidente di Automobile Club Cosenza.

Anche per questa occasione, testimonial di eccellenza della sicurezza stradale per Sara Safe Factor sarà Andrea Montermini, già pilota di Formula 1, pluricampione Gran Turismo da sempre legato al marchio Ferrari e oggi istruttore di guida.

Il driver modenese, che sarà presente all’evento, parlerà ai giovanissimi ragazzi dell’Istituto con un linguaggio diretto, per far capire loro la differenza tra un comportamento pericoloso ed uno rispettoso delle regole sulla strada e in circuito: il rispetto delle regole è alla base della sicurezza, tanto sulla strada di ogni giorno, quanto in pista quando si usa una guida estrema.

“La guida agonistica e quella attenta sulle strade hanno in comune gli elementi base della sicurezza e il rigido rispetto delle regole – afferma il Presidente di ACI Cosenza, Ernesto Ferraro -. Saremo nell’Istituto di Rossano perché il mondo della scuola e quello sportivo hanno in comune l’aspetto formativo e il rispetto delle regole. Per questo motivo Sara e ACI hanno deciso di parlare ai giovani, platea molto attenta e ricettiva”.

“Sara Safe Factor: in Strada e in Pista vincono le Regole” ha già incontrato oltre 200.000 ragazzi in età da patente ed ha una sua pagina Facebook sulla quale si parla di sicurezza in modo divertente e dinamico.

“Il progetto nazionale prevede circa 20 appuntamenti durante l’anno scolastico – conclude Ferraro nel suo intervento -. Come ACI Cosenza abbiamo accolto con grande favore l’invito del dirigente Madera, che ha mostrato entusiasmo e interesse verso l’iniziativa, per cui siamo lieti di poter offrire il nostro supporto diretto all’iniziativa, mentre ne stiamo pianificando altre rivolte ad un tema molto delicato e attuale”.

Da oltre 20 anni, Sara Assicurazioni lega il proprio nome a progetti formativi dedicati ai ragazzi delle scuole superiori e alle attività dei Centri Guida Sicura ACI – Sara, punti di riferimento di assoluta avanguardia in Europa per chi vuole apprendere le tecniche che permettono di superare gli imprevisti su strada con assoluta padronanza del mezzo.