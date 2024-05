Lamezia, De Biase (FI): “Il governo cittadino dimostra una vitalità centrista che fa ben sperare”

“Nel contesto attuale della politica cittadina, emerge con chiarezza la presenza di un’area moderata di centro-destra che mostra responsabilità verso la città.

Si tratta dell’area dei centristi, i partiti di ispirazione cristiano-democratica, caratterizzati da un orientamento liberale e riformista. Questa componente politica, fondata su valori condivisi e sulla dottrina sociale della Chiesa cattolica, ha sempre sostenuto la democrazia e ha contribuito al suo sviluppo. In questo contesto, Forza Italia incarna la continuità e la volontà aggregativa, sia per la sua storia che per la sua appartenenza al Partito Popolare Europeo.

La rinascita della politica centrista è fondamentale, specialmente dopo la fine della Prima Repubblica, quando i partiti tradizionali sono stati sostituiti da formazioni politiche personali, perdendo così il radicamento territoriale.

Pertanto, è necessario guardare al passato per governare il futuro. Il centrismo rappresentato da Forza Italia promuove l’uguaglianza sociale e si distingue per una visione politica che valorizza il coinvolgimento di tutti i cittadini.

Nonostante le previsioni, Forza Italia non è destinata a sparire, ma si presenta come una forza politica centrale e incisiva. Il governo cittadino, seguendo questa linea, deve continuare nel suo percorso moderato, aggregativo e orientato al futuro”.

Così, in una nota, Salvatore De Biase, coordinatore Forza Italia – Lamezia Terme.