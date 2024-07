L’associazione UNA presenta “Le buone stelle – Broker”. Nel cortile del Chiostro di San Domenico prosegue la rassegna dei film in lingua originale

L’associazione culturale UNA dà appuntamento a domenica 28 luglio 2024 alle 21, nel cortile del Chiostro di San Domenico, per la proiezione del film in lingua originale “Le buone stelle – Broker” di Hirokazu Kore’eda con Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Dooma, Lee Ji-eun e Lee Joo-young.

L’evento rientra nella rassegna “Cinema in Biblioteca” inserita nel progetto Lamezia Youth Library, proposto dal Sistema Bibliotecario Lametino e sostenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La rassegna dei film in lingua originale che l’associazione UNA porta avanti da 11 edizioni con importanti consensi di pubblico e di critica, è una manifestazione ormai consolidata nel panorama culturale regionale. Infatti, ad ogni proiezione, la rassegna richiama l’attenzione di cinefili esperti e appassionati che si ritrovano a Lamezia da tutta la Calabria e anche da fuori regione. Una kermesse nata da una semplice idea che, adeguatamente strutturata, è diventata motivo di incontro e di crescita per l’intera comunità.

Partner del progetto sono anche Chiostro Caffè Letterario, Associazione Lucky Friends, Civico Trame e Cooperativa Inrete.

Qualche notizia sul film …

“Kore’eda lascia il Giappone per una trasferta in Corea del Sud, con gli occhi sempre puntati sulla famiglia e le forme inusuali che essa può assumere: fulcro del film è il piccolo Woo-sung, abbandonato da una madre dal passato burrascoso e rapito da due trafficanti di bambini. Pedinati da due poliziotte, la madre e i ‘brokers’ si mettono in società per dare il bambino al migliore offerente, ignari di ciò che Woo-sung porterà nelle loro vite. ‘Le buone stelle’ è un film fitto e denso in cui il concetto di famiglia viene sviscerato e analizzato sul piano dell’istinto materno, dell’affetto spontaneo contro quello di sangue, della responsabilità individuale, del giudizio morale e della speranza nel futuro, con una coerenza stilistica e drammaturgica impeccabile. La pellicola ha ottenuto riconoscimenti a Cannes 2022 con il Premio della Giuria Ecumenica e quello per miglior attore dato a Song Kang-ho”.