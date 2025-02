Informatic World: Certificazioni internazionali di alfabetizzazione digitale – titolo d’accesso per personale ATA

Giovedì 18 gennaio 2024 è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il comparto della Scuola. Tra le numerose innovazioni introdotte nel contratto, particolare attenzione è stata dedicata all’obbligo per il personale ATA di ottenere la “Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale”.

La conferma definitiva di questa certificazione nel testo finale del CCNL implica che tutti coloro che aspirano ad entrare nelle nuove graduatorie dovranno essere in possesso di tale qualifica. Inoltre, coloro che erano già presenti nelle graduatorie precedenti e intendono ripresentare domanda avranno un anno di tempo per conseguire la certificazione.

I requisiti che deve avere la certificazione internazionale di competenza digitale sono chiari e puntuali, come indicato nella nota congiunta 5 a pagina 79, che riporta:

“Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.

Le certificazioni digitali riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito dovranno avere i seguenti requisiti:

essere rilasciate da Enti accreditati ad ACCREDIA;

essere conformi alle normative europee in materia;

essere accreditate ad ACCREDIA ed in corso di validità.

Coloro che hanno partecipato all’aggiornamento di graduatorie del personale ATA devono conseguire la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) entro aprile 2025 per non venire depennati dalle graduatorie. Fanno eccezione i collaboratori scolastici, per i quali non è richiesto tale requisito.

Informatic World – ETS, in qualità di Competence Center idCert, propone la certificazione EDSC DigComp 2.2.

In sintesi, il certificato EDSC DigComp 2.2 valida l’abilità di sfruttare le tecnologie dell’informazione in modo critico e competente, sia nella vita professionale che personale, migliorando la comunicazione, l’efficienza e la risoluzione di problemi.

L’esame

L’esame è suddiviso in tre step di complessità incrementale:

· Primo Step (42 domande, massimo 40 minuti) – livelli di padronanza BASE 1 e BASE 2

· Secondo Step (42 domande, massimo 40 minuti) – livelli di padronanza INTERMEDIO 3, INTERMEDIO 4

· Terzo step (84 domande, massimo 80 minuti) – livelli di padronanza AVANZATO 5, AVANZATO 6, ALTAMENTE SPECIALIZZATO 7 e ALTAMENTE SPECIALIZZATO 8

La soglia di superamento per ogni prova è del 75%: passato il primo step, potrai accedere alla seconda prova (che può essere svolta anche in un giorno differente), altrimenti l’esame termina e l’esaminato riceve il certificato attestante il livello raggiunto.

Il candidato quindi non può essere bocciato: l’esame è strutturato infatti per fotografare in una certa data il livello di padronanza raggiunto per le singole aree di competenza, verificandone i miglioramenti a fronte di processi di apprendimento. La persona viene iscritta al registro nazionale Accredia e inserita nel futuro repertorio Nazionale ed Europeo, con emissione e invio del certificato in formato pdf e Open Badge.

L’esame può esser svolto in remoto da lunedì a sabato dalle ore 09.00 alle 18.00.

La Certificazione

La certificazione ha una validità di quattro anni .

È valida come certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale necessaria per partecipare alle graduatorie ATA di terza fascia, in quanto fondata sul framework DigComp e sull’e-Competence for ICT User del CEN. Ottenendo la certificazione DigComp 2.2, convalidi il tuo possesso delle competenze digitali fondamentali richieste per concorrere con successo alle selezioni.

Come fare ad iscriversi?

Per i dettagli o per i iscrizioni è possibile collegarsi a questo link, venire in sede o chiamare il numero di telefono 0965/595367 attivo tutti i giorni (anche i festivi) dalle 9.00 alle 19.30.

La sede di trova a Reggio di Calabria in Via Sbarre Inferiori, 234/C.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.