L’Amministrazione comunale incontra le calciatrici del Cosenza femminile mercoledì 31 luglio

Mercoledì prossimo 31 luglio il Sindaco Franz Caruso e l’Amministrazione comunale incontreranno le campionesse del Cosenza calcio femminile, vincitrici del campionato d’eccellenza. La manifestazione, promossa dal Comune, in collaborazione con Scintille e Tprint, è in programma alle ore 11,00 nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. L’iniziativa sarà l’occasione per celebrare i successi conseguiti nell’ultimo campionato disputato dal Cosenza calcio femminile nel corso del quale le ragazze allenate da Luisa Orlando avevano conquistato sul campo la serie C. Purtroppo, la mancata iscrizione al campionato, non consentirà di dare seguito ad un successo maturato nel corso di una lunga e appassionante stagione.

L’incontro a Palazzo dei Bruzi, dal titolo “Ma siamo poi sicuri che il calcio è uno sport senza pregiudizi?” vedrà la partecipazione del Sindaco Franz Caruso, della consigliera delegata allo sport del Sindaco, Chiara Penna e del Presidente della commissione sport di Palazzo dei Bruzi, Mimmo Frammartino.

Saranno presenti anche la delegata del Coni Cosenza, Francesca Stancati, l’allenatrice della squadra del Cosenza calcio femminile, Luisa Orlando, che è anche tecnico Uefa A, e Rebecca Perrotta, capitano della prima squadra del Cosenza femminile.

Le calciatrici della squadra calabrese avevano chiuso la stagione vincendo il campionato d’Eccellenza e la coppa regionale. Una stagione trionfale, una doppietta che lasciava presagire una stagione ad alto livello anche nel campionato nazionale, ma, purtroppo, la compagine cosentina non potrà disputare il campionato di C per la mancata iscrizione. Nel frattempo il 31 luglio saranno festeggiate in Comune.