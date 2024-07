Caloveto: il 29 e il 30 luglio disinfestazione dell’intero territorio comunale

Zanzare e insetti, è stata programmata per la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, una nuova azione di disinfestazione adulticida sull’intero territorio comunale.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza informando che gli interventi avranno inizio alle ore 23,30.

È consigliato, durante le operazioni di disinfestazione, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; tenere le finestre chiuse; evitare di stendere la biancheria; custodire gli animali domestici; evitare parcheggi di autovetture che possano ostacolare le operazioni. L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione.