I lavori della III Commissione Consiliare del Comune di Crotone

Settimana molto intensa quella della III Commissione Consiliare presieduta dalla Consigliera Antonella Passalacqua.

Una serie di incontri istituzionali tra cui quello con il direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Luigi Rossi, che come evidenzia la presidente Passalacqua ha dimostrato grande disponibilità ed apertura al dialogo rappresenta un importante segnale di collaborazione che incoraggia a proseguire il lavoro avviato dalla Commissione a servizio della comunità.

Il 2 luglio, infatti, si è svolto un incontro istituzionale presso gli uffici del Direttore Sanitario, al quale ha partecipato con la Presidente Passalacqua l’avv. Pantaleone Sulla, Garante Comunale dei diritti delle persone detenute e il Commissario della Casa Circondariale di Crotone, dott. Claudio Caruso.

Durante la riunione sono state affrontate in modo diretto e costruttivo le principali problematiche sanitarie che riguardano i detenuti ospitati all’interno dell’istituto penitenziario, con l’obiettivo di avviare un percorso di miglioramento condiviso.

Il 3 luglio nel corso della riunione della Terza Commissione Consiliare alla quale hanno partecipato il sindaco Voce, il presidente del Consiglio Comunale Mario Megna, la presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Maria Oppido è stato tracciato un bilancio delle attività portate avanti dalla Commissione nel corso degli anni: dalle audizioni sul territorio alle mozioni consiliari, fino alle iniziative promosse per rispondere concretamente alle difficoltà vissute dai cittadini.

Tra queste l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra Comune, ASP e Regione Calabria per monitorare i servizi sanitari sul territorio, la richiesta di potenziamento dell’organico medico e infermieristico presso l’Ospedale San Giovanni di Dio, il sostegno a progetti di inclusione terapeutica, come “SuperAbilities” per terapie non farmacologiche, l’interlocuzione con la Regione per migliorare il presidio sanitario penitenziario e le condizioni igienico-sanitarie.

Il 4 luglio, si è tenuto un importante confronto con l’avv. Fiorella Palmieri, Garante Comunale per i diritti delle persone con disabilità.

“Concludiamo questa intensa settimana con immutato spirito di collaborazione e di impegno al servizio della comunità con la certezza che solo con il contributo di tutti possiamo costruire una comunità più giusta, attenta e solidale” dichiara la presidente Passalacqua