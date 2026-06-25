Depurazione Catanzaro, Procopi: “Bene intervento su via Alto Adige, ma serve garantire attenzione a tutta l’area di Barone”

“É positiva la notizia relativa alla progettazione di fattibilità degli interventi di collettamento fognario che interesseranno via Alto Adige. Si tratta di un passo importante verso il miglioramento dei servizi essenziali e della qualità della vita dei cittadini. Tuttavia, proprio questa iniziativa deve rappresentare l’occasione per affrontare in maniera organica e definitiva le criticità che da anni interessano una porzione ben più ampia del territorio di Barone, perché non devono esistere cittadini di serie A e di serie B”.

Lo afferma la consigliera comunale di Catanzaro Giulia Procopi, richiamando l’attenzione sulla necessità di programmare interventi risolutivi sul fronte depurativo per l’intero quartiere.

“I residenti di diverse zone di Barone continuano a convivere con problematiche che attendono risposte concrete da troppo tempo. Per questo motivo rivolgo un appello alla Regione Calabria, quale soggetto titolare dei finanziamenti, affinché possa valutare con attenzione la possibilità di estendere la programmazione degli interventi sulla base di una ricognizione puntuale e aggiornata delle reali esigenze del territorio. Allo stesso tempo – prosegue Procopi – chiedo al sindaco e all’assessore competente, di farsi interpreti di questa esigenza, rappresentando con forza il bisogno di garantire servizi adeguati a tutti i cittadini, senza disparità, assicurando infrastrutture efficienti. Attraverso un’attenta e specifica ricognizione del territorio si può individuare le priorità reali e costruire una programmazione capace di fornire risposte durature. È il momento di cogliere questa occasione per dare finalmente risposte concrete a tutta la comunità che attende da anni interventi strutturali e risolutivi”.