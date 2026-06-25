Maltempo su Catanzaro, nubifragio e grandine provocano allagamenti e disagi

Mattinata all’insegna del maltempo nel Catanzarese, dove un intenso temporale accompagnato da forti raffiche di vento ha colpito il capoluogo e diversi comuni della provincia, causando allagamenti e difficoltà alla circolazione.

A Catanzaro le precipitazioni, particolarmente abbondanti, hanno interessato numerose arterie cittadine, con strade invase dall’acqua e rallentamenti al traffico che hanno creato disagi agli automobilisti.

Il fronte temporalesco ha interessato anche la provincia, soprattutto la fascia ionica. Tra le aree più colpite c’è il comune di Petronà, dove il nubifragio è stato accompagnato da una violenta grandinata, forti rovesci e una intensa attività elettrica con numerose fulminazioni.

Nonostante l’intensità dei fenomeni meteorologici, al momento non vengono segnalate situazioni di particolare emergenza o danni di rilievo.

Il peggioramento del tempo nel Catanzarese rappresenta un’eccezione rispetto al quadro meteorologico nazionale. Mentre gran parte dell’Italia continua infatti a fare i conti con l’ondata di calore e con numerose città interessate dal bollino rosso per le alte temperature, sul territorio catanzarese la giornata è stata caratterizzata da pioggia intensa e temperature decisamente più contenute.