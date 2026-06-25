Castrovillari protagonista del “Kinocaravan – Giovani Visioni Italiane”: in città arriva il cinema breve d’autore Under 35

Il cinema breve italiano d’autore diventa protagonista dell’estate con “Kinocaravan – Giovani Visioni Italiane”, una rassegna itinerante che attraversa l’Italia da Nord a Sud a bordo di un camper attrezzato, trasformando piazze e spazi pubblici in vere e proprie sale cinematografiche a cielo aperto.

Tra le tappe più attese del tour nazionale figura Castrovillari (CS), dove l’appuntamento è fissato per il 30 giugno presso il Parco giochi comunale di via Polisportivo, in collaborazione con l’Associazione Culturale Chimera.

Il progetto, ideato dall’Associazione Culturale Sinergetica e sostenuto dal bando SIAE “Per Chi Crea”, ha l’obiettivo di portare il cinema breve italiano nei territori attraverso un dispositivo culturale itinerante: un camper dotato di schermo da 5 metri e proiettore da 10.000 lumen, capace di trasformare luoghi non convenzionali – dai parchi alle piazze, fino alle periferie – in spazi di proiezione e confronto.

La tappa calabrese di Castrovillari rappresenta uno dei momenti centrali del tour 2026, che dopo le prime tappe di Bienno (Brescia) e Roma proseguirà lungo la Penisola coinvolgendo Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Umbria, Calabria, Sicilia, Molise e Veneto.

Ad arricchire la serata saranno le proiezioni di cortometraggi firmati da giovani autori italiani Under 35, tra cui le opere di Marta Innocenti, Niccolò Donatini, Maria Vittoria Daquino e Loris G. Nese. In programma anche la presenza degli ospiti Marta Innocenti, Niccolò Donatini, Maria Vittoria Daquino e Loris G. Nese, che dialogheranno con il pubblico al termine delle proiezioni.

Ogni tappa del progetto prevede infatti la visione di quattro cortometraggi e un confronto diretto con gli autori, trasformando la proiezione in un’esperienza collettiva e partecipata, in cui il cinema diventa strumento di riflessione sociale e culturale.

“Kinocaravan – Giovani Visioni Italiane” nasce dalla volontà di riportare il cinema nei luoghi della quotidianità, favorendo l’incontro tra autori, opere e comunità locali, in un contesto in cui la fruizione audiovisiva è sempre più individuale e digitale.

Il programma della rassegna 2026 ha preso il via a maggio e proseguirà per tutta l’estate con un road tour nazionale che toccherà numerosi centri urbani e piccoli comuni, valorizzando anche i territori meno serviti dalla programmazione cinematografica tradizionale.

La tappa di Castrovillari si inserisce quindi in un percorso più ampio di diffusione culturale che punta a rendere il cinema breve accessibile a un pubblico sempre più vasto, promuovendo nuove forme di partecipazione e dialogo tra giovani registi e comunità locali.

Un progetto che trasforma ogni proiezione in un’esperienza condivisa e ogni spazio urbano in un luogo di cultura viva.