Olivicoltura, confronto sul futuro del settore con istituzioni e operatori a Rossano

Un momento di confronto diretto tra istituzioni e operatori della filiera olivicola per discutere le prospettive del comparto, le misure di sostegno e le strategie necessarie a valorizzare una delle principali eccellenze del territorio calabrese. È questo l’obiettivo dell’incontro dedicato agli olivicoltori e ai frantoiani del territorio, in programma venerdì 26 giugno alle ore 16.30 presso la Tenuta Ciminata Greco, in contrada Ciminata 13, nell’area urbana di Rossano.

L’iniziativa si propone come un’importante occasione di ascolto e dialogo con gli operatori del settore, chiamati a portare esperienze, esigenze e proposte utili a rafforzare la competitività della filiera olivicola calabrese in un contesto caratterizzato da nuove sfide produttive e di mercato.

A moderare i lavori sarà Dora Mauro, coordinatrice di Fratelli d’Italia Corigliano Rossano. Interverranno Patrizio La Pietra, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, ed Ernesto Rapani, senatore della Repubblica.

L’appuntamento rappresenta un’occasione concreta per approfondire gli strumenti messi a disposizione delle imprese agricole, confrontarsi sulle politiche di sviluppo del comparto e raccogliere contributi utili a sostenere un settore strategico per l’economia e l’identità del territorio. L’obiettivo è consolidare il dialogo tra istituzioni e produttori, favorendo iniziative capaci di promuovere la qualità dell’olio calabrese e rafforzare il ruolo dell’olivicoltura come motore di crescita, occupazione e valorizzazione delle produzioni locali.