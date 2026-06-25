Sostegno agli anziani fragili, torna a Catanzaro “SOS Caldo”. Belcaro: “I bisogni delle fasce deboli restano in cima ai nostri obiettivi”

“SOS Caldo”, il servizio che nella fase più calda dell’estate fornisce assistenza alle persone anziane fragili, è stato confermato anche per il 2026. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Nunzio Belcaro, che ha proposto la relativa delibera approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nicola Fiorita.

“Partirà il 15 di luglio e resterà attivo, attraverso un numero telefonico dedicato, fino al 31 agosto dalle 9 alle 19 – spiega Belcaro – secondo una formula collaudata sin dal 2022, anno di insediamento dell’attuale Amministrazione. Andare incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione resta in cima ai nostri obiettivi e, nel caso del supporto agli anziani fragili, il riscontro avuto in questi anni con il forte utilizzo di SOS Caldo conferma la giustezza del nostro orientamento. Come sempre – continua l’assessore – abbiamo previsto il coinvolgimento, attraverso una specifica manifestazione d’interesse che pubblicheremo a breve, di enti del Terzo Settore la cui comprovata esperienza al fianco del target individuato metta a disposizione, per le azioni e gli interventi calibrati sui bisogni dei nostri anziani fragili, personale adeguatamente formato per le finalità del progetto, prima fra tutte l’ascolto finalizzato all’individuazione dei diversi bisogni. Nessuno deve restare indietro – conclude Belcaro – è un’affermazione di principio suggestiva ma che poi bisogna tradurre in contenuti concreti, che guardino a ogni forma di disagio possibile, compreso quello esistenziale di un anziano impossibilitato a fare la spesa o a prendere le medicine in farmacia”.