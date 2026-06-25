BCC Mediocrati celebra 120 anni: sabato a Rende una giornata tra riflessione e divertimento

«Questa giornata – ha dichiarato Nicola Paldino, presidente della BCC Mediocrati – non rappresenta solo un traguardo storico, ma l’occasione per rinnovare il nostro impegno: essere una banca sempre più capace di accompagnare la crescita del territorio, mantenendo al centro persone, comunità e futuro».

Rende (CS) – Proseguono le iniziative organizzate da BCC Mediocrati in occasione del 120° anniversario dalla fondazione.

Sabato 27 giugno, dalle ore 16.00, presso l’Hotel Europa di Rende si terrà il convegno “120 anni di finanza mutualistica al servizio della comunità”, occasione di confronto sul ruolo del credito cooperativo nei territori, tra radici, valori e prospettive future.

Sarà un momento di riflessione sulle trasformazioni economiche e sociali e sul contributo delle BCC allo sviluppo locale, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della coesione e dell’innovazione.

Le celebrazioni proseguiranno in serata con il concerto di Paolo Belli e della sua Big Band, un evento aperto al pubblico che si svolgerà in Piazza Museo del Presente, a partire dalle ore 21.00.

L’intera giornata si inserisce nel programma celebrativo dei 120 anni, che intende valorizzare il percorso compiuto e rilanciare il ruolo della cooperazione di credito come leva di sviluppo e inclusione per le comunità locali.