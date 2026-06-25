Il 30 giugno a Villaggio Mancuso l’inaugurazione della nuova Piazzetta Silvano Mancuso

Il prossimo 30 giugno 2026, alle ore 18:00, Villaggio Mancuso vivrà un momento di

straordinaria importanza storica e simbolica. Piazzetta Silvano Mancuso,

recentemente restaurata, sarà ufficialmente intitolata a colui che ha fatto conoscere il

nostro Altipiano Silano all’Italia intera ed anche oltre, restituendo alla comunità un

luogo simbolo della nostra Sila finalmente riqualificato.

L’Associazione Culturasila, presieduta da Chiaffredo Manno, accoglie con profonda

soddisfazione questo atto di riconoscimento, che vede il recupero del decoro urbano

trasformarsi in un omaggio alla storia locale. L’intitolazione non rappresenta solo un

atto burocratico, ma un impegno solenne: la speranza, condivisa da tutta

l’associazione, è che questo evento segni l’inizio di una vera e propria ripresa per il

Villaggio, da troppo tempo segnato da un ingiustificato oblio.

“L’intitolazione della piazzetta a Silvano Mancuso, unita ai lavori appena conclusi

di riqualificazione, è un segnale di speranza che attendevamo da tempo,” dichiara

Chiaffredo Manno. “Il decoro urbano è lo specchio del rispetto che una comunità ha

per la propria identità. Ci auguriamo che questo omaggio sia solo il primo passo

verso una rinascita duratura, affinché il Villaggio torni a essere un centro vivo,

dignitoso e orgoglioso, restituito alla sua storia e ai suoi frequentatori. Speriamo che

a breve si concretizzi anche un’altra importante battaglia che si sta svolgendo,

rumorosamente, sin dal sei gennaio di quest’anno allorquando l’Associazione

Culturasila, insieme ad altre 14 tra Associazioni e Movimenti, hanno fatto un SIT-IN

lungo la staccionata del Grande Albergo delle Fate chiedendo particolari attenzioni

ed impegni alle Istituzioni per una messa in sicurezza e videosorveglianza della

struttura che è sotto sequestro ed oramai, da più di 23 anni, è abbandonata a se

stessa con il pericolo di procurare danni a cose o persone e soggetta ad atti

inconsulti di vandalismo”.

Nei primi giorni di luglio, infatti, l’associazione Culturasila sarà ricevuta, insieme al

Sindaco di Taverna e l’Ingegnere dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taverna, dal

Vice Presidente della Regione Calabria Filippo Mancuso per un incontro che ha

tutta l’aria di essere un primo passo concreto e produttivo. Il secondo passo sarà

vedere realizzate le promesse che verranno fatte”.

Con questo evento, Culturasila intende riaffermare che la cultura e la cura del

territorio sono le uniche leve in grado di invertire il declino. L’invito alla cittadinanza

è quello di partecipare numerosa per celebrare la memoria di Silvano Mancuso e per

testimoniare, insieme, la volontà di proteggere e valorizzare il nostro patrimonio

montano.