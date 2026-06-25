Il 30 giugno a Villaggio Mancuso l’inaugurazione della nuova Piazzetta Silvano Mancuso

Il prossimo 30 giugno 2026, alle ore 18:00, Villaggio Mancuso vivrà un momento di
straordinaria importanza storica e simbolica. Piazzetta Silvano Mancuso,
recentemente restaurata, sarà ufficialmente intitolata a colui che ha fatto conoscere il
nostro Altipiano Silano all’Italia intera ed anche oltre, restituendo alla comunità un
luogo simbolo della nostra Sila finalmente riqualificato.
L’Associazione Culturasila, presieduta da Chiaffredo Manno, accoglie con profonda
soddisfazione questo atto di riconoscimento, che vede il recupero del decoro urbano
trasformarsi in un omaggio alla storia locale. L’intitolazione non rappresenta solo un
atto burocratico, ma un impegno solenne: la speranza, condivisa da tutta
l’associazione, è che questo evento segni l’inizio di una vera e propria ripresa per il
Villaggio, da troppo tempo segnato da un ingiustificato oblio.
“L’intitolazione della piazzetta a Silvano Mancuso, unita ai lavori appena conclusi
di riqualificazione, è un segnale di speranza che attendevamo da tempo,” dichiara
Chiaffredo Manno. “Il decoro urbano è lo specchio del rispetto che una comunità ha
per la propria identità. Ci auguriamo che questo omaggio sia solo il primo passo
verso una rinascita duratura, affinché il Villaggio torni a essere un centro vivo,
dignitoso e orgoglioso, restituito alla sua storia e ai suoi frequentatori. Speriamo che
a breve si concretizzi anche un’altra importante battaglia che si sta svolgendo,
rumorosamente, sin dal sei gennaio di quest’anno allorquando l’Associazione
Culturasila, insieme ad altre 14 tra Associazioni e Movimenti, hanno fatto un SIT-IN
lungo la staccionata del Grande Albergo delle Fate chiedendo particolari attenzioni
ed impegni alle Istituzioni per una messa in sicurezza e videosorveglianza della
struttura che è sotto sequestro ed oramai, da più di 23 anni, è abbandonata a se
stessa con il pericolo di procurare danni a cose o persone e soggetta ad atti
inconsulti di vandalismo”.
Nei primi giorni di luglio, infatti, l’associazione Culturasila sarà ricevuta, insieme al
Sindaco di Taverna e l’Ingegnere dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taverna, dal
Vice Presidente della Regione Calabria Filippo Mancuso per un incontro che ha
tutta l’aria di essere un primo passo concreto e produttivo. Il secondo passo sarà
vedere realizzate le promesse che verranno fatte”.
Con questo evento, Culturasila intende riaffermare che la cultura e la cura del
territorio sono le uniche leve in grado di invertire il declino. L’invito alla cittadinanza
è quello di partecipare numerosa per celebrare la memoria di Silvano Mancuso e per
testimoniare, insieme, la volontà di proteggere e valorizzare il nostro patrimonio
montano.
Il 30 giugno a Villaggio Mancuso l’inaugurazione della nuova Piazzetta Silvano Mancuso
Il prossimo 30 giugno 2026, alle ore 18:00, Villaggio Mancuso vivrà un momento di