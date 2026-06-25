Nuovi collettamenti fognari a Catanzaro. Caviano: “Impegno costante del governo cittadino per dotare la città di servizi al passo coi tempi”

Il collettamento fognario “Bellino/Casa cantoniera” e quello “Bellino/Alli/Via Alto Adige” saranno presto completati. La giunta Fiorita ha infatti approvato i due distinti progetti di fattibilità tecnico economica per un valore complessivo di 500mila euro.

“Sin dal suo insediamento – commenta Igea Caviano, consigliera del gruppo PD – l’Amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fioritala si è posta l’obiettivo di fare di Catanzaro una città realmente al passo coi tempi recuperando il terreno perso anche sul fronte dei servizi. Tra questi, anche ai fini di una maggiore tutela dell’ambiente, il governo cittadino ha affrontato il tema della depurazione, non solo per quanto riguarda l’ammodernamento e l’efficientamento dell’impianto di Lido per debellare la sua famigerata “puzza” ma anche per ridurre l’ampia percentuale di territorio privo di collettamento. Il monitoraggio dei possibili canali di finanziamento – continua Caviano – è stato per questo costante e, da ultimo, ha intercettato la programmazione di specifici interventi, pianificati dalla Regione Calabria a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione nell’ambito del POC Calabria 2021-2027. Tra gli interventi ammessi a finanziamento troviamo appunto quello relativo al completamento del collettamento fognario Alli/Bellino/Casa cantoniera/via Alto Adige”, suddiviso in due lotti autonomamente eseguibili e identificabili sotto il profilo tecnico ed economico. Questo ulteriore intervento – conclude Caviano – dimostra che l’impegno del sindaco Fiorita e della giunta è stato costante nel tempo e tale resterà per continuare a infrastrutturare la città, battendo ogni strada possibile per raggiungere il risultato”.