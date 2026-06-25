Classica, Tropea destinazione di spirito con stagioni concertistiche storicizzate: oggi parte quella dell’associazione Tropea Musica. Appuntamenti fino a dicembre

31 stagioni per l’Associazione Tropea Musica e 29 per Armonie della Magna Graecia non rappresentano solo un traguardo numerico e temporale importante, ma la testimonianza tangibile di una visione strategica che vuole continuare a fare di Tropea una destinazione turistica culturale ed esperienziale di qualità, attrattiva per un target di visitatori selezionati.

IL SINDACO: CONTINUIAMO AD INVESTIRE IN PROPOSTE DI QUALITÀ

Attraverso programmi musicali che ospitano maestri di fama mondiale, giovani promesse del concertismo internazionale e programmi di altissimo profilo – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – Tropea continua a posizionarsi fuori dai circuiti del turismo legato alla sola balneazione, offrendo un’esperienza culturale immersiva e multisensoriale, invitando allo stesso tempo alla scoperta del patrimonio architettonico che si trasforma in un vero e proprio salotto di spirito.

TROPEA MUSICA, MUSICA DI QUALITÀ IN 16 APPUNTAMENTI FINO A DICEMBRE

Oggi, giovedì 25, si inaugura la Stagione Concertistica 2026 promossa dall’Associazione Tropea Musica, con la direzione del M° Antonio Laureana che prevede, fino a dicembre, ben 16 appuntamenti di musica classica, tra chitarra e pianoforte, quest’ultimo abbinato alle atmosfere di clarinetto, violino e violoncello e alle voci di baritono e soprano. Saranno i Maestri Giuseppe Maiorca e Maria Roberta Milano, nella loro performance a 4 mani, con la sezione La Suite, ad inaugurare la nuova Stagione con un programma musicale che spazia da Longo a Faurè e Bizet.

DOMENICA 28 DITA DANZANTI ALL’AUDITORIUM SANTA CHIARA

Domenica 28 giugno saranno le Dita Danzanti dei pianisti Daniele Paolillo e Stefania De Santi ad impreziosire di suggestioni e musica l’Auditorium Santa Chiara proponendo le musiche di C.M. von Weber, J.Brahms, A. Dvorak, J. Brahms, F. Liszt.

ARMONIE MAGNA GRAECIA, SUCCESSO DI PUBBLICO PER TRIO DE SALON

Partita lo scorso 1° giugno la 29esima stagione di Armonie della Magna Graecia, altro carnet di eventi che impreziosisce l’offerta musicale della Città, diretta dal Maestro Emilio Aversano, dopo i quattro appuntamenti che hanno fatto registrare un importante successo di pubblico, l’ultima, quella di ieri (mercoledì 24) con il Trio de Salon con Dorin Gliga all’oboe, Pavel Ionescu al fagotto e Emilio Aversano al pianoforte, tornerà invece il prossimo sabato 11 luglio con il Trio Posèidon.