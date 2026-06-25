I tesori di Crotone protagonisti ad Atene: il Toro cozzante e il Diadema di Hera in mostra al Museo dell’Acropoli

Due tra i reperti più rappresentativi custoditi dai Parchi archeologici di Crotone e Sibari saranno esposti ad Atene nell’ambito della mostra internazionale “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca”, in programma al Museo dell’Acropoli dal 15 giugno al 30 agosto 2026.

Si tratta del Toro cozzante e del Diadema di Hera, opere selezionate per un’esposizione che riunisce complessivamente 38 reperti provenienti da alcuni dei più importanti musei italiani, con l’obiettivo di raccontare l’influenza dell’arte greca nella storia della Penisola e la sua evoluzione nel corso dei secoli.

Ad annunciare la partecipazione dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari è stato lo stesso ente attraverso i propri canali social.

“Con il prestito dei due reperti i Parchi archeologici di Crotone e Sibari prendono parte a un progetto internazionale che riunisce 38 opere provenienti dai principali musei italiani per raccontare la lunga storia dell’arte greca nella Penisola e le sue trasformazioni nel corso dei secoli”, si legge nel post pubblicato su Facebook.

L’iniziativa è curata dal Dipartimento per la Valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Museo dell’Acropoli di Atene, e punta a rafforzare il legame storico e culturale tra Italia e Grecia attraverso il patrimonio archeologico condiviso.

“Un dialogo tra Italia e Grecia che pone al centro il patrimonio culturale condiviso e le connessioni che, da millenni, attraversano il Mediterraneo”, conclude il post dei Parchi archeologici.