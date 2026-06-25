Cosenza: torna “Qua la zampa”, il progetto dell’amministrazione comunale, in partenariato con l’ASP e l’associazione “Invisibili”, per dare nuovo impulso alle adozioni dei cani

Torna sabato 27 giugno, in Piazza 11 Settembre, l’iniziativa “Qua la zampa, ci vediamo in canile!”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e dall’ Assessore al Benessere, diritti degli animali e contrasto al randagismo, Veronica Buffone, insieme all’Unità Operativa del Servizio di Igiene Urbana e Veterinaria dell’ASP e all’Associazione “Invisibili” dei canili rifugio di Cosenza. Obiettivo dell’iniziativa, già sperimentata con successo in altre occasioni, è quello di incentivare le adozioni, portando in piazza i cani ricoverati presso le strutture sanitarie di Donnici e coinvolgendo i Comuni convenzionati con la struttura sanitaria di Mendicino. La giornata di adozione, programmata per sabato 27 giugno in Piazza 11 Settembre, avrà inizio alle ore 17,00 per poi concludersi alle 20,00. L’occasione sarà utile e importante per fornire maggiori informazioni alla cittadinanza, per educare il cittadino ad un corretto rapporto con l’animale e accrescerne il senso di responsabilità, sensibilizzandolo sull’importanza delle sterilizzazioni, della microchippatura e su tematiche quali l’abbandono e il maltrattamento.

“Reiterare l’iniziativa “Qua la zampa…” – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – equivale non solo a non perdere di vista la nostra attenzione nei confronti degli amici a quattro zampe, ma significa anche contribuire a dare nuovo e maggiore impulso alle adozioni dei cani, così da assicurare loro una famiglia pronta ad accoglierli e ad amarli, prendendosene cura”. “Il nostro progetto – ha sottolineato dal canto suo l’Assessore Veronica Buffone – ha nel regolamento comunale sulla tutela degli animali approvato a suo tempo dal Consiglio comunale un importante caposaldo. Al suo interno sono stati inseriti maggiori strumenti per contrastare il complesso fenomeno del randagismo rispettando il benessere dei nostri amici a 4 zampe e promuovendo appunto le adozioni, nel tentativo di allineare la città di Cosenza con altre città italiane ed altri paesi europei che si rivelano più virtuosi nella gestione del fenomeno del randagismo”. L’Associazione “Invisibili” dei canili rifugio provvederà alla fornitura e all’organizzazione degli stand e dei recinti per il mantenimento dei cani durante la manifestazione ed anche al trasferimento degli stessi cani dai canili a Piazza 11 settembre e viceversa. La giornata di sabato 27 giugno avrà carattere espositivo. I cani che saranno individuati, saranno successivamente adottati in canile dopo un iter di pre-affido. Infatti, nel corso della manifestazione “Qua la zampa…” il richiedente sarà chiamato a compilare in un primo momento una scheda di pre-affido cui faranno seguito i successivi step previsti dall’iniziativa e che si concluderanno con la ratifica dell’affido e la consegna dell’animale che avverranno direttamente in canile.