Scalea, Loizzo (Lega): “Bene sviluppo aeroporto, con Salvini Calabria vola alto”

“Con Matteo Salvini e il suo lavoro in questi anni al MIT la Calabria ha conosciuto una stagione positiva, di slancio per un territorio che ha ritrovato nello sviluppo del sistema aeroportuale una centralità per dare vigore all’economia locale, ai flussi turistici e al miglioramento della vita dei nostri cittadini. La firma dell’intesa con Enac, Enac Servizi e Regione Calabria per la riqualificazione dell’aviosuperficie di Scalea e la sua trasformazione in aeroporto territoriale è una notizia che ci inorgoglisce e ci fa essere fiduciosi per il futuro. Il ministro Salvini ha svolto un lavoro incredibile, a partire dal nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti, in cui si inserisce la Regional Air Mobility che riconosce l’aeroporto di Scalea come parte di una rete che rafforza i collegamenti aerei tra scali minori, con ricadute positive sui fattori economici e sociali per il territorio. Sappiamo che finalmente con Matteo Salvini la Calabria vola alto, grazie ad un sistema aeroportuale all’avanguardia e certamente più sviluppato rispetto a quando questo Governo si è insediato. Un ringraziamento anche a tutta la squadra della Lega di Scalea e ai militanti che ci hanno creduto dal primo momento e che oggi assistono ad un risultato straordinario”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.