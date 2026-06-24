Domani a Vibo Valentia “Note d’Autore”, un omaggio alla canzone italiana

Sarà la canzone d’autore italiana la protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “I Maestri del Torrefranca”, inserita nella stagione concertistica 2026 del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Domani, giovedì 25 giugno, alle ore 18.00, l’Aula Magna dell’Ex Convento dei Gesuiti ospiterà il concerto dal titolo “Note d’Autore”, un omaggio alla canzone d’autore italiana e alla sua straordinaria capacità di raccontare il Paese attraverso parole e musica.

Protagonisti della serata saranno i docenti Giovanni Mazzarino al pianoforte e Valentina Pinto alla voce, affiancati da due allievi del Conservatorio, Tommaso Pugliese al basso e Francesco Scopelliti alla batteria, in una formazione di quartetto che unirà l’esperienza artistica dei docenti al talento delle nuove generazioni di musicisti formate dall’Istituto.

Il concerto si propone come un viaggio attraverso una delle espressioni più alte e riconoscibili della cultura musicale italiana. Da sempre punto d’incontro tra letteratura e musica, la canzone d’autore ha saputo dare voce all’intimità, all’impegno civile, all’ironia e alla ricerca linguistica, trasformando la parola in racconto e la musica in memoria condivisa.

Il programma proporrà brani che hanno segnato l’immaginario di più generazioni accanto a riletture e interpretazioni capaci di restituire tutta l’attualità e la forza espressiva di un repertorio che continua a parlare al presente con straordinaria lucidità.

Più che un omaggio nostalgico, “Note d’Autore” invita a riscoprire la straordinaria attualità della canzone italiana d’autore, un patrimonio musicale e poetico che continua a parlare al presente e a raccontare sentimenti e frammenti della nostra storia collettiva.

La presenza in scena dei docenti Giovanni Mazzarino e Valentina Pinto, insieme agli allievi Tommaso Pugliese e Francesco Scopelliti, restituisce pienamente lo spirito della rassegna “I Maestri del Torrefranca”, pensata per condividere con il pubblico il lavoro artistico dei docenti e per creare occasioni di incontro tra l’esperienza dei maestri e il percorso di crescita delle nuove generazioni di musicisti.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.