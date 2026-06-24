Dino’s Challenge 2026: AQA conquista il gradino più alto del podio

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 della Dino’s Challenge, uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale delle acque libere, che ha visto la partecipazione di circa 500 presenze e oltre 50 società sportive provenienti da tutta Italia nel corso delle due giornate di gara.

A dominare la classifica finale per società è stata ASD AQA, che ha conquistato il primo posto grazie agli ottimi risultati ottenuti dai propri atleti nelle diverse prove in programma. Sul secondo gradino del podio si è classificata la Peppe Lamberti Nuoto Club, mentre al terzo posto ha chiuso la Anzianotti.

Ancora una volta Praia a Mare e la splendida Isola Dino hanno offerto uno scenario unico, confermandosi tra le location più affascinanti del panorama nazionale per le discipline outdoor e per gli eventi sportivi legati al mare.

Grande partecipazione anche per la prova di Aquathlon, organizzata in collaborazione con ASD Motivation Triathlon, con il suggestivo passaggio intorno all’Isola Dino che rappresenta uno dei percorsi più spettacolari e apprezzati d’Italia.

Ma il momento più emozionante dell’intera manifestazione è stato senza dubbio quello dedicato ai più piccoli. La gara promozionale dei 500 metri ha visto tanti bambini affrontare per la prima volta una competizione in mare aperto, vivendo un’esperienza fatta di sport, divertimento, crescita e sicurezza.

La Dino’s Challenge non rappresenta soltanto un evento agonistico FIN, ma un vero progetto di valorizzazione del territorio, capace di generare una significativa ricaduta turistica ed economica per l’intera Riviera dei Cedri, promuovendo le bellezze naturali e le eccellenze locali.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Praia a Mare, alla Capitaneria di Porto, alla Guardia di Finanza, alle Forze dell’Ordine, a Nautica di Manuel e co e a tutti i partner che hanno contribuito alla sicurezza e alla riuscita della manifestazione