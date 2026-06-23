Comune di Cassano all’Ionio: nuove risorse per i centri estivi e la pulizia delle spiagge

Arrivano nuove risorse per il Comune di Cassano all’Ionio grazie a due distinti provvedimenti che confermano l’attenzione delle istituzioni verso il benessere delle famiglie, l’inclusione sociale e la cura del territorio.

Nell’ambito del riparto nazionale destinato al finanziamento dei Centri Estivi 2026, al Comune di Cassano all’Ionio sono stati assegnati 21.156,48 euro. Le somme consentiranno di sostenere le attività educative, ricreative e sociali rivolte ai bambini e ai ragazzi durante il periodo estivo, offrendo alle famiglie un supporto concreto e opportunità di crescita, aggregazione e formazione per i più giovani.

I Centri Estivi rappresentano uno strumento fondamentale per favorire la socializzazione, l’inclusione e la partecipazione dei minori alla vita della comunità, garantendo al tempo stesso un importante sostegno organizzativo alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Parallelamente, sono state pubblicate le graduatorie dell’Avviso pubblico destinato ai Comuni costieri per il finanziamento degli interventi di pulizia delle spiagge libere e per il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità degli arenili a favore delle persone con disabilità, in vista della stagione balneare 2026.

L’iniziativa, promossa in attuazione della Legge Regionale 10/98, mira a sostenere le amministrazioni locali nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio costiero, favorendo una sempre maggiore inclusione e fruibilità delle spiagge.

Per quanto riguarda l’Azione 1 – Contributo per la pulizia delle spiagge libere, al Comune di Cassano all’Ionio è stato assegnato un finanziamento pari a 5.833,84 euro. Il contributo è stato determinato sulla base della superficie degli arenili accessibili e destinati alla libera balneazione, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Calabria.

Si tratta di due interventi differenti ma accomunati da una medesima finalità: investire nella qualità della vita delle persone e nella piena fruizione degli spazi pubblici. Da un lato il sostegno alle attività dedicate ai più giovani e alle famiglie, dall’altro la cura delle spiagge e il miglioramento dell’accessibilità per tutti i cittadini e i visitatori.

Risorse che contribuiscono a rendere Cassano all’Ionio sempre più accogliente, inclusiva e attenta alle esigenze della comunità, valorizzando al tempo stesso il proprio patrimonio ambientale e turistico.