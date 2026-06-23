AMC sostiene l’iniziativa “Musica Inclusiva in Movimento”

AMC S.p.A. sostiene l’iniziativa “Musica Inclusiva in Movimento”,

promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di

Catanzaro, in programma venerdì 26 giugno dalle ore 16:30 alle ore 19:00.

A supporto della manifestazione, AMC metterà a disposizione un proprio autobus che ospiterà

l’esperienza itinerante, trasformando il mezzo pubblico in uno spazio di incontro, musica e

partecipazione aperto alla cittadinanza.

Ad esibirsi saranno il Trio Muse, formato dalle giovani musiciste Karol Grazia Mascaro

(pianoforte), Lavinia Mancuso (flauto) e Valeria Procopio (clarinetto), il Coro Voci di Luce

dell’UICI Catanzaro, diretto dalla presidente Luciana Loprete, il cantautore Vic Guerrazzi

e Simone Perri (chitarra e voce).

Ad arricchire ulteriormente l’iniziativa sarà la partecipazione spontanea degli allievi del

Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia”, invitati a raggiungere le diverse fermate del

percorso per unirsi alle esibizioni, trasformando l’autobus in un laboratorio musicale itinerante

e in un palcoscenico aperto alla città.

Il mezzo partirà dal Terminal di Catanzaro Lido – Area Teti e attraverserà numerosi quartieri

cittadini, percorrendo Piazzale Teti, Piazza Garibaldi, Viale Magna Grecia, Viale Isonzo, il

quartiere Santa Maria, Via Lucrezia della Valle, Rione De Filippis, Via Pugliese, Via Schipani,

Viale Pio X, i quartieri Pontepiccolo e Pontegrande, fino a raggiungere il quartiere Sant’Elia,

per poi fare ritorno al punto di partenza.

Un progetto che attraversa la città e coinvolge il territorio, valorizzando la collaborazione tra

realtà associative e istituzioni e promuovendo un messaggio di inclusione e partecipazione

rivolto all’intera comunità cittadina.