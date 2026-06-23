Le congratulazioni del sindaco Nicola Fiorita a Pino Soriero, eletto presidente degli ex parlamentari

Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso le proprie “congratulazioni e gli auguri di buon lavoro” a Giuseppe Soriero, recentemente eletto presidente dell’Associazione ex parlamentari della Repubblica con il voto unanime del consiglio direttivo del sodalizio.

“Conosciamo bene il lungo percorso che Pino ha dietro di sé e l’esperienza che ha maturato nel percorrerlo, sempre al servizio delle Istituzioni, sia pure in varie vesti e, in particolare, quelle politiche – ha detto il sindaco –. Sono certo che il bagaglio che egli porta con sé, anche come uomo del sud e meridionalista, qualificherà il prestigioso incarico di cui è stato investito al vertice di una Associazione fondamentale per tenere saldo il rapporto tra i cittadini, le Istituzioni e la politica”.