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Catanzaro, tre nuove fermate AMC in zona Mater Domini. Bosco e Buccolieri: “La zona di Parco Paradiso tolta dall’isolamento”. Ordinanza ad hoc della polizia locale

L’ampio insediamento urbano che sorge intorno ai “Giardini della cittadinanza attiva” (Parco Paradiso) potrà godere, da domani, di tre nuove fermate degli autobus AMC che ne spezzeranno di fatto l’isolamento. Ne danno notizia in una nota il presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco e il consigliere delegato del sindaco per la mobilità e i trasporti, Gregorio Buccolieri. “Finora – spiegano – un’ampia fetta di utenza era costretta a lunghi spostamenti per usare i mezzi pubblici che, a causa dei sensi di marcia, erano costretti a lambire semplicemente la zona. Grazie a un eccellente lavoro sinergico, che abbiamo portato avanti con la Polizia Locale e la stessa AMC, che ringraziamo entrambe – continua la nota – siamo riusciti ora a eliminare in radice il disagio. Le tre nuove fermate, posizionate strategicamente rispetto all’area urbanizzata, potranno essere facilmente raggiunte dai residenti contribuendo così a stimolare ulteriormente l’uso dei mezzi pubblici sul territorio comunale. Insomma – concludono Bosco e Buccolieri – portiamo a casa un altro buon risultato sul fronte della dotazione di servizi ai quartieri e diamo anche una mano alla tutela dell’ambiente, perché un passeggero in più sull’autobus significa una macchina in meno per le strade. Un buon risultato che festeggeremo con i cittadini che abbiamo invitato e che vorranno esserci domani alle 17:00 al Parco Paradiso”.
In vista dell’importante novità, il comando di Polizia ha predisposto un’apposita ordinanza che individua le fermate e istituisce il nuovo piano della mobilità. In particolare, si potrà prendere l’autobus alla fermata antistante il Parco Paradiso; a quella nei pressi del civico 2 di via Paul Harris e infine a quella in via Biagio Miraglia, prima dell’intersezione con traversa Barlaam da Seminara. Per quanto attiene invece alla circolazione l’ordinanza istituisce il senso unico di circolazione in Via Biagio Miraglia attuando una viabilità circolare/rotatoria dal civico 94 proseguendo per Contrada Paradiso fino all’intersezione con Via Nicola Calipari – Via Paul Herris e proseguendo per ritornare fino al civ 94; istituisce altresì il senso unico di marcia su Via Paul Herris e Via Nicola Calipari attuando una viabilità circolare/rotatoria dall’intersezione di Via Biagio Miraglia a scendere su Via Paul Herris e ritorno a salire su Via Nicola Calipari.
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