Don Giovanni Zampaglione (parroco Masella e Montebello Jonico): “Congratulazioni alla Fortitudo 1903 di Reggio Calabria”

Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell’Ufficio diocesano sport e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova si congratula con la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria che ha conquistato il 4 ° posto ai Campionati Italiani Juniores disputati al PalaPellicone di Ostia. A impreziosire il risultato è stata la splendida performance di Michael Mollica che nella categoria-50 kg ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione d’Italia Juniores. Auguro alla società Fortitudo di trasmettere e dare a ogni ragazzo/a quelli che sono I veri valori della vita e soprattutto di farli crescere sullo spirito di sacrificio con l’obiettivo (valido in tutti gli sport) di formare prima l’individuo e poi l’atleta. Una menzione particolare su misura per Michael Mollica , che ha trionfato conquistando il titolo di Campione d’Italia Juniores: “Non hai vinto solo perché sei il più forte , ma perché ogni volta che sei caduto sul tatami , ti sei rialzato con la determinazione di un vero Campione. Questo tricolore è il tuo capolavoro: continua a lottare, a sognare e a scrivere la tua storia .Ad Maiora , Campione. SURSUM CORDA SEMPER!!! Don Giovanni Zampaglione