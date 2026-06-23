Reggio, esperti a confronto su terapie farmacologiche e assistenza al paziente

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la chiesa degli artisti di Reggio Calabria, mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 18:00, nella Sala San Giorgio della stessa chiesa, promuovono la tavola rotonda di medicina “Le terapie farmacologiche usate da sole per curare le malattie del paziente, non sono in genere sufficienti, ma è molto importante, anche una terapia umanitaria, sostenibile ed efficiente, sia per l’ammalato che per la sua famiglia”. Aprono i lavori gli interventi di don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio Tempio della Vittoria, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Coordina e presiede la tavola rotonda il dott. Gesualdo Agati, già Primario di Broncopneumologia presso l’Unità Operativa Azienda Ospedaliera Bianchi, Melacrino, Morelli di Reggio Calabria. Partecipano: Dott.ssa Stefania Isola, Specialista in Allergologia e Immunologia clinica presso il Policlinico Universitario di Messina, Componete Comitato Scientifico del CIS; Dott.ssa Enza Amato, Dirigente ASP di Reggio Calabria; Dott. Ferdinando Polimeni, già Primario in Gastroenterologia presso l’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria; Dott. Angelo Barbaro, già Microbiologo presso l’Azienda ospedaliera Bianchi, Melacrino, Morelli di Reggio Calabria.