L’assessore Costantino: “Mirabilia Post Tour 2026, Catanzaro si presenta ai buyer e tour operator internazionali”

Catanzaro continua a investire nella promozione della propria destinazione turistica attraverso azioni concrete di networking e valorizzazione del territorio. Nei giorni scorsi il capoluogo ha accolto una delegazione di buyer e tour operator internazionali protagonisti del Mirabilia Post Tour 2026, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia con il supporto della sua Azienda speciale Promocalabriacentro. Nell’ambito del programma, gli operatori hanno avuto l’opportunità di visitare Catanzaro e conoscere da vicino le sue principali attrazioni, accompagnati dall’assessore al Turismo Vincenzo Costantino, che ha illustrato le peculiarità della città, i percorsi di valorizzazione in corso e le prospettive di sviluppo dell’offerta turistica locale.

L’incontro con i professionisti del settore rappresenta un tassello importante della strategia di promozione avviata dall’amministrazione comunale, orientata a rafforzare la presenza di Catanzaro nei circuiti turistici nazionali e internazionali e a creare nuove occasioni di visibilità per il territorio. “Desidero ringraziare la Camera di Commercio e Promocalabriacentro per aver inserito Catanzaro nel percorso del Mirabilia Post Tour e per il lavoro che stanno portando avanti nella promozione delle eccellenze del territorio”, dichiara l’assessore al Turismo Vincenzo Costantino. “Per una città che punta a consolidare la propria vocazione turistica, avere l’opportunità di accogliere buyer e tour operator provenienti da diversi Paesi significa costruire relazioni strategiche e far conoscere direttamente ciò che Catanzaro ha da offrire. Il turismo si sviluppa anche attraverso questi momenti di incontro e di racconto del territorio, che possono tradursi in nuove opportunità di crescita per l’intera filiera locale”. L’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni e soggetti territoriali nella costruzione di percorsi capaci di aumentare l’attrattività della destinazione e generare nuove occasioni di sviluppo economico legate al turismo.