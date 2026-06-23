“Donne: creatività e bellezza”, l’evento della Fidapa al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme

Si svolgerà mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 18, presso il Chiostro Caffè Letterario “San Domenico” a Lamezia Terme, l’evento “Donne: creatività e bellezza” organizzato dalla Fidapa Sezione di Lamezia Terme.

Dopo i saluti della presidente Fidapa di Lamezia Terme, dottoressa Teresa Notte, interverranno all’incontro la psicologa Alessia Di Serio, che relazionerà su “La creatività femminile: intuizione, trasformazione e generazione”, e l’architetto e docente di arte Nadia Rocchino, che focalizzerà l’attenzione su come “Dare stile al caos”.

Nella seconda parte si svilupperà il seguente tema: “La bellezza è il modo in cui la creatività prende forma”. Una sfilata di abiti della Sangermano Collection, una mostra di quadri e l’esposizione di manufatti caratterizzerà questo momento dell’incontro che metterà in evidenza idee, talenti, creatività e bellezza.