Ferrovia Lamezia-Catanzaro, al via i test sul nuovo sistema europeo di controllo dei treni

Prosegue il percorso di modernizzazione della linea ferroviaria che collega Lamezia Terme a Catanzaro. Nelle ore notturne tra le stazioni di Catanzaro Germaneto e Marcellinara sono state effettuate una serie di corse tecniche finalizzate a verificare il corretto funzionamento delle nuove tecnologie installate lungo l’infrastruttura.

L’attività rappresenta un passaggio fondamentale verso l’attivazione dell’Ertms, il sistema europeo destinato a gestire e controllare la circolazione ferroviaria. Secondo quanto riferito in una nota, si tratta “di uno step decisivo prima dell’entrata in esercizio del nuovo sistema Ertms, il sistema europeo di gestione della circolazione ferroviaria, finanziato con fondi Pnrr per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro sui 45 km della linea Lamezia-Catanzaro”.

Le prove sono state eseguite utilizzando convogli appositamente equipaggiati con strumentazioni di monitoraggio che consentono di verificare l’efficienza degli apparati di segnalamento e la corretta comunicazione tra i treni e l’infrastruttura ferroviaria.

L’intervento si inserisce nel programma nazionale di diffusione dell’Ertms, considerato uno dei principali strumenti per l’ammodernamento della rete ferroviaria italiana e per il suo adeguamento agli standard tecnologici europei.

A margine delle attività operative si è svolto un confronto tra i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, Fs Engineering e Regione Calabria. Durante l’incontro è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori lungo la tratta Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e sono state condivise le prossime tappe del cronoprogramma necessario all’attivazione del nuovo sistema.

L’operazione ha richiesto il coinvolgimento di personale altamente qualificato. Complessivamente hanno preso parte ai test circa quaranta addetti tra tecnici specializzati di Rfi, professionisti di Fs Engineering e operatori delle aziende incaricate dell’esecuzione degli interventi.

L’obiettivo finale del progetto è migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio ferroviario regionale. L’introduzione dell’Ertms, conclude la nota, “consentirà una gestione più efficiente della circolazione, con benefici in termini di regolarità, puntualità e prestazioni del servizio ferroviario”.