Giovedì 25 giugno a Palazzo De Nobili la presentazione del Piano Città degli Immobili Pubblici a cura di Agenzia del Demanio, Comune di Catanzaro e Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Giovedì 25 giugno, alle ore 10.30, nella sala consiliare di Palazzo de Nobili, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Catanzaro e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria presenteranno il Piano Città degli Immobili Pubblici. Un programma di collaborazione istituzionale finalizzato alla valorizzazione e alla rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico cittadino, con l’obiettivo di promuovere sviluppo urbano, sostenibilità e nuove opportunità di crescita per il territorio.

Interverranno: Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro; Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Alessandra dal Verme, Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio; Consuelo Nava, Direttrice del Dipartimento Architettura e Design dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. L’iniziativa culminerà con la sottoscrizione dell’accordo.