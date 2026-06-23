Mondiali 2026, Svizzera-Canada: sfida per il primo posto nel girone

In questo momento si stanno giocando i Mondiali Fifa 2026 in 3 paesi differenti: oltre agli Stati Uniti d’America infatti ci sono anche Messico e Canada. E proprio qui scenderanno in campo nuovamente i padroni di casa per la terza ed ultima partita del proprio girone B, con la speranza che non sia l’ultima ovviamente.

La selezione canadese se la vedrà dunque nella terza giornata del proprio raggruppamento contro la Svizzera, squadra sempre molto ostica e quadrata. Le due formazioni si affronteranno la sera di mercoledì 24 giugno 2026 a partire dalle ore 21.00 italiane presso lo Stadio di Vancouver.

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Mondiali 2026, Svizzera-Canada: come arrivano le due squadre

La Svizzera sta abbastanza bene, sia da un punto di vista fisico che mentale. La selezione di Yakin arriva alla gara decisiva per il primo posto del girone dopo aver già conquistato 4 punti nelle prime due sfide. All’esordio nel Mondiale gli elvetici hanno pareggiato malamente contro il Qatar per 1-1, poi però si sono rifatti alla grande superando con merito la Bosnia Erzegovina con un pesante 4-1. In questo momento quindi la Svizzera si trova al secondo posto in classifica, dietro al Canada solo per differenza reti. Il passaggio del turno sembra ormai scontato, ma la posizione determinerà un tabellone più o meno agevole.

Situazione simile per il Canada padrone di casa. Spinta dai propri sostenitori, la squadra di Marsch conta anch’essa 4 punti conquistati fin qui nelle prime due partite giocate. All’esordio c’è stato un deludente 1-1 contro la Bosnia Erzegovina, poi però è arrivato un rotondissimo e divertente 6-0 contro il Qatar che ha proiettato David e compagni in testa al proprio girone B. Il Canada quindi con un pareggio sarebbe in testa e chiuderebbe da vincitrice il proprio raggruppamento.

Mondiali 2026, Svizzera-Canada: precedenti e statistiche

Svizzera e Canada si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni solo 1 volta: 0 vittorie degli elvetici, 0 pareggi e 1 successo dei canadesi.

Questa sarà la prima partita per queste due squadre una di fronte all’altra in un match ufficiale valido per una competizione davvero importante. L’unico precedente risale infatti ad una gara amichevole disputatasi nel maggio del 2002: ad avere la meglio fu il Canada, che si impose per 1-3. La Svizzera quindi non ha mai superato la selezione canadese.