Sud, FdI rivendica la strategia del Governo: “Più investimenti e meno assistenzialismo”

Nuovo intervento di Fratelli d’Italia sul tema dello sviluppo del Mezzogiorno e sulle politiche economiche messe in campo dall’esecutivo. Al centro della discussione c’è il recente pacchetto di risorse destinato a ricerca e innovazione nelle regioni meridionali, che supera i 505 milioni di euro.

Secondo il partito di maggioranza, si tratta di un’ulteriore tappa di un percorso orientato a rafforzare il sistema produttivo del Sud, sostenere le imprese e promuovere nuova occupazione qualificata attraverso investimenti mirati.

“Il Governo Meloni continua a investire nel lavoro, nelle imprese e nello sviluppo del Mezzogiorno, con una visione profondamente diversa rispetto a quelle politiche assistenzialiste che per troppo tempo hanno prodotto dipendenza anziche’ crescita. L’ulteriore stanziamento di oltre 505 milioni di euro destinato alla ricerca e allo sviluppo nelle regioni del Sud rappresenta un altro tassello di una strategia che punta a rafforzare il tessuto produttivo, sostenere le imprese, favorire l’innovazione e creare occupazione qualificata”, si legge nella nota di Lino Ricchiuti, vice responsabile del dipartimento imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.

Nel documento viene ribadita la visione del partito sul ruolo del Mezzogiorno, considerato non come area di assistenza ma come potenziale motore economico del Paese. “Per Fratelli d’Italia il Mezzogiorno non e’ mai stato un territorio da mantenere, ma una grande piattaforma di produzione, innovazione e sviluppo. Per troppi anni la sinistra ha pensato che bastasse distribuire sussidi e assistenza per risolvere problemi strutturali che, invece, richiedevano investimenti, infrastrutture e una politica industriale capace di accompagnare la crescita”.

La nota richiama inoltre le realtà produttive presenti nel Sud Italia, dalle imprese ai centri di ricerca, sottolineando il ruolo delle energie locali nello sviluppo economico. “Dalla Campania alla Sicilia, dalla Puglia alla Calabria, esistono imprese, giovani, ricercatori e realta’ produttive che ogni giorno dimostrano talento, competenza e voglia di costruire futuro. Compito delle istituzioni e’ creare le condizioni perche’ queste energie possano esprimersi pienamente, mettendo chi produce nelle condizioni di competere e crescere”.

Per Fratelli d’Italia, la linea del governo punta a considerare il Sud come una risorsa strategica per l’intero Paese, attraverso politiche di lungo periodo basate su investimenti e innovazione. “Il Governo Meloni sta portando avanti una strategia che considera il Sud una risorsa strategica per l’intera Nazione. Perche’ il futuro del Mezzogiorno non si costruisce con l’assistenzialismo, ma con il lavoro, con l’impresa, con la ricerca, con l’innovazione e con investimenti concreti che generano sviluppo vero e opportunita’ durature”.

La conclusione della nota sintetizza la contrapposizione politica tra modelli di sviluppo differenti. “E’ questa la differenza tra chi per decenni ha amministrato il declino e chi, invece, crede nelle capacita’ degli italiani e lavora ogni giorno per liberarne il potenziale”.