Welfare in Calabria: incontro strategico tra l’assessore regionale Straface e l’Osservatorio Regionale sulle nuove Povertà a Cosenza

​Si è svolto presso la sala di San Michele e della Divina Misericordia in Via Bendicenti Cosenza un importante incontro istituzionale dedicato al futuro delle politiche sociali in Calabria. L’evento ha visto la partecipazione dell’Assessore Regionale alle Politiche Sociali e al Welfare On. Pasqualina Straface e dell’Osservatorio Regionale sulle Nuove Povertà diretto dal Dr. Antonio Belmonte.

​L’incontro ha segnato un cambio di paradigma nelle strategie regionali: «l’obiettivo prioritario – ha dichiarato con fermezza ed autorevolezza l’Assessore Straface – è superare le logiche puramente assistenzialiste in favore di un piano di autonomia strutturato e orientato alla persona» È, poi, emersa con chiarezza la necessità di affrontare le nuove forme di povertà e vulnerabilità che spesso restano esclusi dai tradizionali schemi di tutela.

​L’Osservatorio Regionale si conferma in questo percorso il fulcro strategico e l’anello di congiunzione strategico di una rete corale che coinvolge Istituzioni, Terzo Settore, mondo del volontariato, Enti filantropici, Istituzioni religiose cristiane ed evangeliche, nonché la Regione Calabria. Tale sinergia sancisce un nuovo Patto Sociale che intende tradurre i fondi regionali e nazionali in azioni concrete, contrastando la frammentazione degli interventi.

​«Il nostro impegno – ha, quindi, ribadito Belmonte – è trasformare il monitoraggio costante dei bisogni in una pianificazione operativa che ponga la dignità della persona al centro. Vogliamo ridurre le disuguaglianze, rigenerare i territori e costruire una cultura del welfare che non lasci indietro nessuno. La povertà esiste da sempre, ma dobbiamo chiederci cosa possiamo fare concretamente, tutti insieme, per combattere le nuove fragilità. Da oggi, in sinergia con l’Assessorato diretto dall’On. Straface e con il contributo dei numerosissimi membri dell’Osservatorio, una risposta concreta e fattiva è possibile. I fondi non devono tornare indietro».

​L’Assessore Straface , di par suo, ha sottolineato l’importanza dell’ascolto diretto del territorio, ricordando come negli ultimi anni siano stati destinati ingenti risorse, tra cui 19 milioni di euro per i soli Comuni di Cosenza e Rende, finalizzati al rafforzamento dei servizi territoriali e al Pronto Intervento Sociale che dovrà operare in un ecosistema integrato. Inoltre, già dal prossimo mese, saranno stanziati ulteriori 150 milioni di euro per i nuovi bandi.

​La giornata ha visto la partecipazione di numerose personalità di rilievo, tra cui: il Direttore del Banco Alimentare Gianni Romeo, il Dr. Franco Piccheri, il Dr. Giampaolo Chiappetta, l’On. Pasqualino Biafora, il coord. Giuseppe Mammone, don Dante Bruno, don Antonio Abbruzzini, il pastore Giampiero Gallo, il Dr. Amato Napolillo, la Dr.ssa Maria Pia Galasso, le Vicesindache ed Assessore al Welfare dei Comuni di Falconara Albanese e Villapiana, il Dr. Antonio Tiberio (Responsabile Settore Politiche Sociali di Amantea), la Dr.ssa Shyama Bokkory, il Dr. Antonello Grosso La Valle (CsV Cosenza), Suor Fabiana U. Loriato (Madre Superiore Istituto Santa Teresa, Suore minime della Passione di N.S.G.C.), la dott.ssa Mariella Rende (Coordinatrice Centro Diurno Casa Famiglia e Casa Rifugio per Donne vittime di violenza), l’Avv. Daniela Vercillo (in rappresentanza della Stella Cometa e dell’Ambulatorio Medico Solidale), la Dr.ssa Patrizia Bonofiglio Responsabile della Regina Pacis Cosenza, Roberto Filice (Cisom Calabria) e numerosissimi altri cittadini, volontari e rappresentanti delle oltre 50 Associazioni di volontariato e del Terzo Settore presenti. Tutti gli intervenuti, insieme ad Amministratori locali ed esponenti del Welfare, sono uniti nell’obiettivo di promuovere un paradigma di prossimità capace di trasformare, partendo dal basso, le criticità in opportunità di riscatto.