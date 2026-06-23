Reggio, all’Arena dellp Stretto il primo Consiglio comunale dell’era Cannizzaro

Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio, per la seduta di insediamento, è convocato per il giorno 06.07.2026 alle ore 18.30, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Convalida degli eletti ed eventuali surroghe;

Giuramento del Sindaco;

Elezione del Presidente del Consiglio, di due Vicepresidenti e di due Segretari Questori;

Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta;

Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari;

Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale.

Tale seduta è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente dell’Assemblea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 2, e 36 dello Statuto Comunale.

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale sono previsti interventi istituzionali da parte di Autorità presenti.

Il Consiglio Comunale si riunirà, in eventuale seconda convocazione, il giorno 07.07.2026 alle ore 18.30.