Accordo tra ITA Airways e DAT: da Ancona più collegamenti verso Italia e mondo con un unico biglietto

Nuova intesa nel settore del trasporto aereo per migliorare i collegamenti da e per le Marche. ITA Airways e la compagnia danese DAT A/S hanno sottoscritto un accordo di interlinea che consentirà ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Ancona di accedere più facilmente alla rete nazionale e internazionale del vettore italiano.

L’intesa riguarda in particolare le rotte di continuità territoriale operate da DAT tra Ancona, Roma Fiumicino e Milano Linate. Grazie al nuovo sistema, i viaggiatori potranno effettuare coincidenze verso numerose destinazioni servite da ITA Airways acquistando un solo titolo di viaggio e gestendo l’intero itinerario in maniera integrata.

Secondo quanto comunicato dalle due compagnie, la collaborazione punta anche a rafforzare i flussi turistici e commerciali verso le Marche, favorendo una maggiore accessibilità del territorio attraverso i principali hub aeroportuali nazionali.

“L’accordo con DAT si inserisce nella strategia di collaborazioni di ITA Airways, costruite con operatori affidabili e radicati nei territori, capaci di ampliare le opportunita’ di viaggio per i nostri clienti e di rendere il nostro network sempre piu’ accessibile”, ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways.

Soddisfazione è stata espressa anche da DAT, che sottolinea le nuove opportunità offerte ai passeggeri marchigiani. “L’accordo di interlinea con ITA Airways, la piu’ importante compagnia aerea italiana, permette di raggiungere via Roma Fiumicino e via Milano Linate un gran numero di mete in Italia, Europa e, nel giro di poche settimane, in tutto il mondo. Acquistando un solo biglietto aereo a tariffe particolarmente vantaggiose si puo’ nuovamente raggiungere la propria destinazione finale spedendo direttamente i propri bagagli direttamente in partenza da Ancona International Airport”, ha affermato il direttore generale Luigi Vallero.

Tra le destinazioni raggiungibili attraverso il nuovo accordo figurano numerose città italiane, tra cui Bari, Bologna, Brindisi, Catania, Firenze, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Venezia. Sul fronte internazionale, saranno disponibili collegamenti verso città europee come Amsterdam, Londra, Nizza, Ginevra e Parigi, oltre alle principali rotte intercontinentali del network ITA Airways, comprese New York, Miami, Rio de Janeiro e Tokyo.

L’intesa consentirà dunque di combinare voli operati dalle due compagnie all’interno dello stesso itinerario, semplificando le procedure di prenotazione e rendendo più agevoli le connessioni per i passeggeri in partenza o in arrivo nelle Marche.