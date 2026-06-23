Ricadi, al Museo Civico la mostra “Alessandro Loschiavo designer. Assoluto Quotidiano”

Dopo essere stata presentata a Locri presso il Museo del Territorio, farà tappa nel Museo Civico di Ricadi (VV) la mostra “Alessandro Loschiavo designer. Assoluto Quotidiano”, in programma dal 28 giugno al 19 luglio 2026, omaggio al noto designer, romano di origini calabresi, prematuramente scomparso l’estate scorsa, facendone conoscere la singolare produzione. Il tema della mostra, che ha coinvolto, prima, il museo archeologico della cittadina ionica e, ora, quello tirrenico, mette in evidenza le relazioni semantiche tra le creazioni di Loschiavo destinate all’uso quotidiano domestico e i materiali archeologici custoditi nella sede museale. In particolare, la sezione paleontologica e archeologica del MuRi custodisce reperti paleontologici, cioè scheletri di animali preistorici (metaxiterium, giraffide ecc.) provenienti dalle Cave di Cessaniti, e reperti preistorici, greci e romani, frutto di scavi archeologici nel territorio e di donazioni private. Sono presenti vari oggetti di uso quotidiano ma anche contenitori per la conservazione, il trasporto e la commercializzazione dei cibi conservati.

L’idea di allestimento della curatrice Marò d’Agostino è quella di creare un rapporto tra alcuni oggetti disegnati dal 2000 al 2023 e alcuni reperti di un passato remoto i cui segni sono impressionati nella memoria creativa e nella poetica del designer che ha lasciato un segno indelebile ed originale nel panorama artistico italiano e, soprattutto, internazionale; ne sono prova i Good Design Award ricevuti per ben otto volte dal The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. I progetti di Alessandro Loschiavo, prodotti dal brand Aliantedizioni, sono stati esposti in diversi musei e gallerie d’Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti come il Chelsea Art Museum di New York, lo Science & Technology Museum di Shanghai e il Today Art Museum di Pechino. Un articolo da lui disegnato fa parte della collezione permanente della Triennale di Milano. Importante ed unica in Italia è la ricerca che Loschiavo ha dedicato ai musei italiani, costruendo le condizioni per una riflessione sul tema del merchandising museale raccogliendo in un percorso espositivo chiamato “Musei di carta” i risultati di alcune proposte alternative offerte ai responsabili degli Enti.

I prototipi presentati erano disegnati da 20 designer ognuno associato ad uno dei più importanti musei nazionali ed erano tutti realizzati in carta o cartone riciclati.

La mostra di Ricadi sarà inaugurata domenica 28 giugno 2026 al termine di una conferenza dedicata, prevista a partire dalle ore 18.00, nella sala conferenze del museo stesso. Il programma prevede i saluti e la conduzione di Vincenzo Calzona, direttore del Museo e del museo parrocchiale di Parghelia insieme alla Biblioteca Calabrese, alla Casa delle Erbe e delle AgriCulture della Locride, Enti organizzatori dell’evento. A introdurre l’incontro, dopo i saluti e gli interventi del sindaco Domenico Locane e dell’assessore alla cultura Domenico Tomaselli, sarà l’archeologa Maria Teresa Iannelli, promotrice dell’evento, che tratterà il tema del rapporto tra archeologia e arte contemporanea. Mentre a guidare il pubblico nella conoscenza delle opere e dell’autore che è stato anche design consultant di aziende e istituzioni internazionali, curatore di esposizioni, docente e fotografo, ci saranno: Marò d’Agostino, curatrice dell’incontro e dell’allestimento, gallerista esperta di arte contemporanea e design, che ha messo a disposizione la collezione privata dello storico Studio Arkè di Locri e Maria Lorenza Crupi, ricercatrice e docente di storia dell’arte che approfondirà alcuni tratti peculiari del linguaggio artistico e della produzione del compianto designer.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Museo: da martedì a domenica, 9.00- 13.00/ 15.00- 19.00.