Terra Madre a Tropea, Macrì: “Evento riuscito grazie a istituzioni, produttori e comunità”

“Se anche quest’intensa tre giorni nazionale di eventi e ospiti da tutte le regioni per Terra Madre, svoltasi a Tropea ed organizzata per la prima volta in assoluto al di fuori di Torino, può dirsi perfettamente riuscita, lo si deve sì ai tanti soggetti co-organizzatori, dalla Regione Calabria rappresentata in tutte le giornate dall’attivissimo assessore all’agricoltura Gianluca Gallo alla squadra dell’Arsac guidata dal Direttore Generale Fulvia Caligiuri, da Slow Food Italia fino ai tanti partner ed ai 150 produttori che hanno animato stand e talk, ma anche e soprattutto allo spirito di collaborazione e di accoglienza ed alla sensibilità diffusa della cittadinanza e degli operatori economici e commerciali locali che hanno saputo leggere anche eventuali disagi subiti come opportunità ulteriore e non vanificabile per la nostra destinazione”.

È quanto sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì ringraziando tutti quanti, in primis i residenti, ma anche tutte le forze dell’ordine, la Polizia Locale, le associazioni ed i volontari, hanno contribuito, con senso del dovere e spirito di sacrificio, al successo straordinario di un’altra vetrina nazionale e di qualità ed al tempo stesso ad un’altra una prova superata per la nostra Città.

“È anzi tutto in queste occasioni di esposizione organizzativa e logistica non ordinaria che – sottolinea il Primo Cittadino – la nostra Città continua a dimostrare maturità e voglia di cimentarsi e crescere, ambendo sempre a traguardi più alti e facendo gioco di squadra con quanti ci scelgono come location privilegiata. Ancorati a questa consapevolezza – prosegue – terremo fede alla nostra priorità di salvaguardare, in tutti i modi, il rispetto dell’equilibrio tra le differenti esigenze di crescita dei turismi di qualità e di tutela del fondamentale diritto alla qualità della vita di chi vive e lavora a Tropea 365 giorni l’anno. E continueremo a farlo – conclude Macrì – ricercando e facendo tesoro della collaborazione e del sostegno di quanti vorranno e sapranno condividere visioni e sforzi comuni nell’interesse esclusivo della reputazione di Tropea e, attraverso di esse, della stessa Calabria”.