Cosenza celebra la storia dell’arte contemporanea: al Museo dei Brettii e degli Enotri la presentazione del libro di Enzo Le Pera e l’inaugurazione di una mostra collettiva

La città di Cosenza si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato all’arte, alla memoria e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e che si inquadra nell’iniziativa “Aperinchiostro d’estate”. Domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 17.30, al Museo dei Brettii e degli Enotri, sarà presentato il volume “Galleria d’Arte Il Triangolo – Amarcord 1973-2025” di Enzo Le Pera, critico d’arte, storico e punto di riferimento della cultura artistica calabrese. L’opera ripercorre oltre mezzo secolo di attività della storica Galleria d’Arte “Il Triangolo”, spazio che ha rappresentato un autentico laboratorio culturale e un luogo privilegiato di incontro tra artisti, intellettuali, collezionisti e appassionati, contribuendo in maniera significativa alla crescita del dibattito artistico in Calabria e nel Mezzogiorno. Alla presentazione del libro, presente l’autore Enzo Le Pera, porterà il suo saluto il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Previsti gli interventi degli artisti Franco Flaccavento e Luigi Magli, del Presidente della Camera Penale di Cosenza, Roberto Le Pera e del Direttore del Polo culturale Città di Rende, Roberto Sottile. A moderare l’incontro, la consigliera comunale delegata alla Cultura, Antonietta Cozza. “La presentazione del volume di Enzo Le Pera – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità. Attraverso le pagine di questo libro viene, infatti, raccontata e fatta rivivere una parte significativa della storia culturale di Cosenza e della Calabria. Una storia fatta di incontri, intuizioni, talenti e straordinarie esperienze artistiche che hanno trovato nella Galleria d’Arte “Il Triangolo” un punto di riferimento imprescindibile. Come Amministrazione comunale – ha proseguito Franz Caruso – siamo sempre più persuasi che la cultura sia uno dei principali strumenti di crescita civile, sociale ed economica. E il Museo dei Brettii e degli Enotri si conferma, anche in questa nuova circostanza, un luogo vivo, aperto alla città e alle nuove generazioni, uno spazio dove la memoria si trasforma in conoscenza e la bellezza diventa occasione di incontro”. La presentazione del volume sarà accompagnata dall’inaugurazione di una importante mostra collettiva che riunisce alcuni tra i più significativi protagonisti dell’arte contemporanea italiana e calabrese, offrendo al pubblico un percorso di straordinario valore culturale e storico. Esporranno le loro opere: Salvatore Anelli, Pompeo Borra, Corrado Cagli, Fabrizio Clerici, Albino Lorenzo, Alessandro Maio, Max Marra, Salvatore Pepe, Gennaro Picinni, Mario Lanzione, Myriam Risola, Mario Russo, Sergio Scatizzi, Ernesto Treccani, Sergio Vacchi, Tarcisio Pingitore, Franco Flaccavento, Fiorentina Giannotta, Diego Minuti e Francesco Minuti. L’esposizione rappresenta un’occasione unica per attraversare linguaggi, poetiche e visioni differenti, in un dialogo tra generazioni di artisti che hanno contribuito a costruire una parte importante della storia dell’arte contemporanea.