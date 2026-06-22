Micro-nido di contrada Gonia a Siderno: al via le attività

Quindici mesi dopo l’inaugurazione dell’asilo nido di via Gandhi, oggi arriva un nuovo risultato della costante attenzione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni per la formazione delle giovani e giovanissime generazioni.

Stamani hanno preso il via le attività del Micro-Nido di contrada Gonia, una struttura per la prima infanzia sorta nei locali che un tempo ospitavano la scuola primaria che, come accaduto in molte realtà periferiche, era stata chiusa per gli effetti delle politiche governative di dimensionamento scolastico.

Oggi, quella struttura vive una seconda vita, divenendo uno dei punti di forza nell’erogazione dei servizi per l’infanzia della Città di Siderno.

Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti il Vice Sindaco con delega alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino e l’Assessore all’Edilizia Scolastica Alessandro Archinà che hanno tagliato il nastro insieme alla coordinatrice pedagogica della cooperativa Vitasì Antonella Varacalli.

Il Vice Sindaco Salvatore Pellegrino ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento «a tutto il personale dell’Area 1 del Comune di Siderno per le attività amministrative propedeutiche all’avvio del servizio, dal Dirigente Giuseppe Crocitti, alla Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici Rosanna Lopresti, fino alla funzionaria Alessandra Tuzza», augurando «buon lavoro alla cooperativa Vitasì che gestirà il servizio», riservando i migliori auspici ai bambini che fruiranno del Micro-Nido «affinché possano mettere a frutto questa positiva esperienza, fondamentale per la loro formazione».