Lamezia, Amministrazione Comunale: al via il progetto “Educational Framework”, oltre 341 mila euro per il sostegno alle famiglie

È stata sottoscritta nella giornata odierna la convenzione che consentirà l’avvio del progetto “Educational Framework – Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari”, iniziativa finanziata nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 con un investimento complessivo di 341.340,94 euro destinato all’Ambito Territoriale Sociale di Lamezia Terme.

Il progetto, della durata di 24 mesi, sarà rivolto alle famiglie con figli che vivono situazioni di difficoltà e vulnerabilità attraverso il coinvolgimento di educatori professionali che affiancheranno i nuclei familiari con percorsi personalizzati di accompagnamento, supporto educativo e rafforzamento delle competenze genitoriali. Tra gli obiettivi principali vi sono il miglioramento delle relazioni familiari, la prevenzione delle situazioni di disagio e la promozione dell’inclusione sociale delle famiglie più fragili.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello delle politiche sociali che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Murone sta portando avanti per rafforzare gli strumenti di sostegno alle famiglie e alle persone più fragili del territorio.

«Con la firma della convenzione entriamo nella fase operativa di un progetto importante per il nostro territorio», dichiara l’Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali Mimmo Gianturco. «Si tratta di un intervento che punta a portare un sostegno concreto direttamente all’interno delle famiglie, attraverso un lavoro educativo capace di accompagnarle nei percorsi di crescita e autonomia».

«L’educatore familiare – continua Gianturco – rappresenta una figura particolarmente importante perché opera accanto alle persone, valorizzandone le risorse e costruendo percorsi personalizzati in base ai bisogni specifici di ciascun nucleo. È un approccio che mette al centro la prevenzione, la prossimità e la costruzione di relazioni di fiducia. Questo risultato è frutto del lavoro svolto dal Settore Servizi alla Persona e dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale, che hanno seguito tutte le procedure necessarie per consentire l’attivazione dell’intervento. L’obiettivo è rafforzare la rete dei servizi territoriali e offrire risposte sempre più efficaci alle famiglie».

«Investire sulle famiglie significa investire sulla coesione sociale, sulla tutela dei minori e sul futuro della nostra comunità. È una direzione che continueremo a perseguire, valorizzando ogni opportunità capace di generare inclusione e sostegno concreto alle persone», conclude Gianturco.