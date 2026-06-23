Idonei Calabria: domani la riunione per decidere le modalità della manifestazione del 27 luglio

Si terrà domani la riunione del comitato idonei calabresi per decidere le modalità della manifestazione del 27 luglio prossimo per l’approvazione della legge regionale sugli idonei.

Nella giornata di oggi il comitato terrà una interlocuzione con alcuni rappresentanti politici istituzionali.

“Sia ben chiaro che non vogliamo esercitare pressioni indebite ma solo rappresentare l’istanza di un diritto che non può essere eluso.

Ci siamo sempre rivolti con rispetto alla politica e alle istituzioni per fare si che la nostra questione si risolvesse.

Basterebbe semplicemente modificare le parti oggetto delle osservazioni giuridiche che sono facilmente modificabili e cioè escludere le società di diritto privato, cancellare il portale unico, ridefinire l’accordo quadro con gli enti locali senza discriminare nessuno.

Il resto della legge e la sua impalcatura sono perfette.

Lo stesso presidente dell’ordine dei giornalisti Soluri si è particolarmente interessato della parte relativa alla legge 150.

Siamo stati i promotori di questa iniziativa legislativa e non vogliamo discriminazioni tra di noi”.