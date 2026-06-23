Irene Scarnati nuova presidente dell’Associazione Dossetti

La prof.ssa Irene Scarnati è la nuova presidente dell’Associazione Giuseppe Dossetti. Per una nuova etica pubblica. È stata eletta dal direttivo dell’Associazione, dopo le dimissioni di Paolo Palma, che ne è stato presidente per 13 anni, sin dalla fondazione avvenuta a maggio del 2013.

Il direttivo della Dossetti, preso atto della irrevocabilità di tale decisione, dovuta all’intensificarsi dell’impegno di Palma nell’ICSAIC – l’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea – di cui è stato recentemente confermato presidente, ha deciso di nominarlo presidente onorario, nella certezza che non verrà meno il suo impegno profuso fino a oggi nelle numerose e significative iniziative che in questi anni hanno fatto della Dossetti un importante presidio culturale, molto apprezzato nella nostra città.

La nuova presidente è una dei soci fondatori della Dossetti e fa parte del direttivo insieme a Franco Bernaudo, Francesco Ceraudo, Gino Crisci, Piero Piersante, Carmelo Primiceri, Rosa Principe, Juana Secreti e Daniela Troiani. È stata docente di Italiano e Latino nel liceo classico B. Telesio dal 1979 al 2008, anno del suo pensionamento. Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di Supervisore di tirocinio e di docente a contratto nella Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) dell’UNICAL, dal 2000 al 2008, nell’area 2, Didattica del Latino, e nell’area 3, Laboratori di didattica del Latino. Si è occupata anche di valutazione dei sistemi scolastici per conto dell’INVALSI ed è stata formatrice nei seminari di formazione e informazione sulle prove OCSE -PISA e sulle prove INVALSI dal 2009 al 2016. Attualmente è impegnata in attività di volontariato come insegnante di Italiano per stranieri, nella scuola fondata dall’Ufficio Migrantes della Diocesi di Cosenza-Bisignano, ed è tutore volontario di Minori stranieri non accompagnati.