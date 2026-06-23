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Al via la Rende Urban Cup: 20 squadre e una cornice di pubblico fantastica

Il campo colorato allestito dalla Pirossigeno Cosenza Basket sul piazzale del PalaPirossigeno ha retto diciotto partite in una sola sera. Erano le 19:00 quando le prime due sfide Under 16 sono scattate in contemporanea, davanti a un piazzale già gremito; erano passate le 22:30 quando l’ultima palla dell’Open ha trovato il fondo della retina. Il pubblico è rimasto dall’inizio alla fine, numeroso e partecipe, lungo un programma che ha coinvolto venti squadre distribuite su tre categorie di età.

La Pirossigeno Cosenza Basket ha firmato una serata capace di richiamare una partecipazione ben oltre le aspettative. Sotto le luci del piazzale si sono presentate formazioni di ogni età, dall’Under 16 all’Open, con un afflusso di pubblico che non ha mai smesso di alimentarsi nel corso della serata. Il basket 3×3, nella sua formula rapida e fisica, ha ritrovato sul cemento davanti all’impianto di Rende quella dimensione di piazza che è la sua ragione di esistere.

I risultati della prima giornata hanno già delineato un quadro in tutte e tre le categorie. Nell’Under 16 Pallacanestro Ritacco chiude il lunedì imbattuta: 20-4 alle Rising Stars, 13-9 ai Toronto Prapors e 15-8 a Tiramu e pregamu. The Big Four, Toronto Prapors e Pagnottari si trovano tutte a due vittorie e una sconfitta, con la seconda parte del girone che deciderà le posizioni finali. Nell’Under 20 Luzzi e Lob City arrivano alla seconda giornata senza aver perso e si affrontano martedì in uno scontro diretto che vale la vetta. Nell’Open, Minnesode Timbermilfs guida il Girone A con due vittorie su due; nel Girone B Visca el Barca firma il risultato più autorevole della serata con un 18-3 su Molino Bruno CS.

Il torneo organizzato dalla Pirossigeno Cosenza Basket prosegue martedì 23 giugno con la seconda e ultima giornata di gironi. Le semifinali sono fissate per giovedì 25 giugno, le finali di tutte e tre le categorie per venerdì 26.

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