Montalto Uffugo accende i riflettori sulla grande lirica, torna il Festival Internazionale “Ruggiero Leoncavallo”

La musica lirica torna a risuonare nel cuore della Calabria con tutta la sua eleganza e il suo immenso patrimonio culturale. Montalto Uffugo si prepara, infatti, ad accogliere la XXIV edizione del Festival Lirico Internazionale “Ruggiero Leoncavallo”, uno degli appuntamenti più prestigiosi e identitari dell’estate culturale calabrese, capace negli anni di trasformarsi in un autentico punto di riferimento per il panorama operistico nazionale e internazionale. Nell’ultima settimana di agosto la città tornerà a vestirsi di arte, emozione e bellezza, celebrando la grande tradizione musicale legata al nome immortale di Ruggiero Leoncavallo. Il Festival rappresenta molto più di una rassegna musicale: è il simbolo di una comunità che custodisce con orgoglio la propria identità culturale e continua a investire nella bellezza, nella musica e nella valorizzazione del proprio patrimonio artistico. A guidare questa nuova edizione sarà il M° Luigi Travaglio, nominato nuovo Direttore Artistico del Festival. Regista di grande esperienza e figura autorevole del panorama operistico, il Maestro Travaglio porterà una visione artistica capace di coniugare tradizione e innovazione, nel segno dell’eccellenza e della qualità che da sempre contraddistinguono il Festival Leoncavallo. Tra le novità più significative e accolte con entusiasmo vi è il ritorno del Concorso Lirico Internazionale “Ruggiero Leoncavallo”, autentico fiore all’occhiello della manifestazione e occasione straordinaria per giovani cantanti lirici desiderosi di affermarsi nel panorama artistico internazionale. Un ritorno fortemente voluto, che restituisce al Festival una delle sue anime più prestigiose e lungimiranti: quella di essere laboratorio di talento, scoperta e futuro. <<Il Festival Leoncavallo è una delle espressioni più alte dell’identità culturale della nostra comunità e un patrimonio che appartiene all’intero territorio – dichiara il sindaco Biagio Antonio Faragalli – siamo orgogliosi di poter annunciare la ventiquattresima edizione di una manifestazione che negli anni ha saputo crescere e affermarsi grazie al contributo di tante professionalità. Rivolgo un sincero ringraziamento al M° Antonio De Luca per il lavoro svolto con passione e competenza e auguro al M° Luigi Travaglio un percorso ricco di soddisfazioni>>. Un entusiasmo condiviso anche dall’Assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Silvio Ranieri, che sottolinea la portata culturale e strategica di questa nuova fase del Festival. <<Il ritorno del Concorso Lirico Internazionale e l’avvio della nuova direzione artistica rappresentano due elementi di grande valore per questa edizione – afferma Ranieri – come primo atto di questa nuova edizione voglio esprimere un sentito ringraziamento al M° Antonio De Luca, per lo straordinario lavoro svolto e per il contributo determinante offerto alla crescita del Festival. Il suo impegno si è inserito in un percorso di continuità con la storia e con le intuizioni che hanno caratterizzato i primi anni della manifestazione, consolidandone il prestigio e rafforzandone il ruolo nel panorama culturale regionale e nazionale. L’avvio di una nuova direzione artistica non rappresenta una discontinuità rispetto al percorso intrapreso, ma la volontà di aprire una nuova fase capace di offrire ulteriori sintesi programmatiche e artistiche, aggiungendo un nuovo e importante tassello alla storia del Festival e al progetto culturale della Città di Montalto Uffugo. Con il M° Luigi Travaglio intendiamo proseguire lungo la strada della crescita e dell’innovazione, favorendo nuove visioni e nuove opportunità di sviluppo culturale. Il nostro obiettivo è continuare a rendere il Festival Leoncavallo un punto di riferimento per la lirica e un volano di promozione per l’intera città>>. Il Festival Leoncavallo continua così a rappresentare un’eccellenza culturale capace di unire memoria, identità e futuro. Nel nome del grande compositore Ruggiero Leoncavallo, Montalto Uffugo rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura come motore di crescita sociale, artistica e territoriale.