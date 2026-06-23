Cosenza, focus sulla gestione finanziaria dei Comuni: confronto tecnico alla Provincia

Una partecipazione straordinaria, andata ben oltre le più rosee previsioni della vigilia, ha decretato il successo del focus tecnico-operativo dedicato alla gestione finanziaria e alla salvaguardia degli equilibri contabili armonizzati degli enti locali, svoltosi nella mattinata di giorno 18 giugno, presso la sede della Provincia di Cosenza.

L’evento, promosso dalla Provincia di Cosenza in sinergia con il Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, ha letteralmente riempito la sala di Piazza XV Marzo, richiamando una platea qualificata di sindaci, assessori al bilancio, segretari comunali, revisori dei conti e responsabili finanziari provenienti da tutto il territorio calabrese. Al centro dei lavori l’attesa e magistrale relazione del prof. Alessandro Giordano, incentrata sull’analisi tecnica degli accantonamenti e delle misure necessarie a garantire la sostenibilità finanziaria dei Comuni.

Mentre il Presidente Emilio De Rango era impegnato in contemporanea su altri tavoli istituzionali del territorio, ad accogliere i numerosi partecipanti in sala era presente una folta delegazione istituzionale del Polo Digitale Calabria, guidata per l’occasione dal Direttore Generale del Polo Carmine Gallo e dal Segretario Generale Alfredo Andrieri. A testimonianza del forte coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, ha preso parte attiva ai lavori anche Pio Nicola Marinelli in rappresentanza del Gruppo Giovani del Polo.

Soddisfazione totale è stata espressa dal Presidente Emilio De Rango, che ha sottolineato la risposta massiccia del territorio e annunciato un’importante novità legata alla fruizione digitale dei contenuti:

«La risposta straordinaria registrata a Cosenza, con una presenza di gran lunga superiore alle aspettative, dimostra quanto sia avvertito il bisogno di formazione finanziaria di alto livello all’interno degli enti locali. I Comuni calabresi hanno fame di competenze e vedere così tanti amministratori e tecnici confrontarsi con rigore ci conferma che la strada intrapresa dal Polo Digitale Calabria è quella giusta: investire sul capitale umano per costruire amministrazioni più forti e trasparenti.

Proprio nell’ottica di una formazione moderna, accessibile e permanente, annuncio che a breve verrà pubblicato sulla piattaforma del Polo l’intero intervento del prof. Alessandro Giordano. La registrazione potrà essere consultata comodamente on-demand: in questo modo permetteremo a chi non è riuscito a essere presente di poter visionare integralmente i contenuti del seminario e, allo stesso tempo, daremo la possibilità a chi ha partecipato in aula di rivedere e approfondire la lezione anche a distanza di tempo. Questa è la vera transizione digitale al servizio della crescita amministrativa.»

A fare eco alle parole di De Rango, il Presidente della Provincia Biagio Antonio Faragalli, che ha fatto gli onori di casa nella sede di Piazza XV Marzo:

«Il successo clamoroso e l’affluenza straordinaria registrati dimostrano che la Provincia si propone concretamente come la “casa dei Comuni”, un punto di riferimento e un centro di supporto strategico reale per il territorio. La solidità dei bilanci è una condizione essenziale per assicurare servizi efficienti ai cittadini ed evitare il dissesto degli enti. Tenere in ordine i conti non è un mero esercizio contabile, ma una sfida strategica che richiede competenze costantemente aggiornate. Di fronte a questa grande partecipazione, l’impegno della Provincia è quello di favorire sempre più occasioni di confronto qualificato, affiancando stabilmente i sindaci e i responsabili finanziari nel governare la complessità finanziaria con rigore e responsabilità.»

L’incontro di Cosenza si è chiuso con l’impegno condiviso da parte dei promotori di dare stabilità a questo percorso formativo, consolidando la sinergia tra la Provincia e il Polo Digitale Calabria attraverso la futura nascita di nuovi tavoli tecnici e laboratori operativi a supporto di tutti gli enti locali della regione.